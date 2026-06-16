ちいかわパーク(東京都豊島区)は、2026年7月28日にオープン1周年を迎える。1周年を記念した特別企画として、入場者特典の配布や新商品発売、新キャラクターの登場などを実施する。オープン1周年の感謝を伝えるとともに、7月24日公開予定の映画への期待感を高め、テーマパークと映画が連動した特別な体験を届けるという。

グリーティングでは、妖精姿のちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場

6月16日～7月23日の期間、ちいかわ・ハチワレ・うさぎが妖精姿でグリーティングに登場する。また、7月24日以降は、新たなキャラクターも順次登場予定。ランダムで同時に登場するのは2キャラクターで、詳細は後日発表する。

ちいかわパーク来場者限定「まめまめフィギュア チャーム マーカー」プレゼント

7月24日より、ちいかわパーク来場者限定で「まめまめフィギュア チャーム マーカー」をプレゼントする。対象は入場者全員で、来場者特典は数量限定、ランダムで渡す。

ちいかわパークでしか手に入らない新商品も登場

7月24日より、ちいかわパーク限定の新商品も登場、一部を紹介する。

3##ちいかわパーク Tシャツ スペシャルフォト(全2色・各3,850円)

ちいかわパーク かわパーク!?ポテトチップス(集合) (648円)

お菓子なキラキラクリアシール (450円)

お菓子なキラキラポスターカード (300円)

ちいかわパーク メジャー(ちいかわ＆カブトムシ) (2,000円)

ちいかわパーク内で10,000円以上購入すると「びんよよ」プレゼント

7月24日より、ちいかわパーク内で10,000円以上購入した方に、「びんよよ」をプレゼントする。「びんよよ」はシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード「島編(セイレーン編)」に登場する武器で、謎の生物・セイレーンや人魚たちに立ち向かう際に活躍するアイテム。なお、当日券レジの会計は対象外。

サンシャイン60通りに、ちいかわパークオープン1周年記念フラッグが掲出

サンシャイン60通りでは、ちいかわパーク1周年を記念し、「ちいかわ」たちのストリートフラッグが登場する。7月28日～8月3日の期間中はサントロペ側、7月28日～8月9日はサンシャイン側。

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