幅広い世代に愛され続けてきた、ジューシーで甘酸っぱい「パインアメ」。輪切りのパイナップルをイメージした黄色い輪っかが、このほど、「ちいかわ」デザインの白い輪っかになって登場し、話題になっています。
＼新商品/
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『チイカワアメ』
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パインアメシリーズに「ちいかわ」デザイン登場💙
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「むちゃうまヨーグルト」をイメージした優しくてさっぱりとした味わいです🎶
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6月12日(金)より
#ちいかわマーケット、#ちいかわらんど
6月15日(月)より
全国のコンビニ、スーパー、ドラッグストアなどにて順次発売🙌
(@chiikawa_kouhouより引用)
こちらが、ちいかわとコラボしたパインアメ「チイカワアメ」です。白い輪っかが新鮮ですよね。味は、作中に登場する、「腸内環境整えろ♪」でお馴染みの“むちゃうマン”の「むちゃうまヨーグルト」をイメージ。優しくてさっぱりとしたヨーグルトの味わいになっています。
個包装は、クリアな袋に水色で描かれた「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の全3種類。これからの季節にピッタリな、爽やかで涼やかなデザインです。
SNSで紹介されると、「可愛すぎてたまらん… パッケージ見てるだけでニヤニヤしちゃう」 「こんな可愛いパッケージのやつ見つけたら一気にテンション上がっちゃう」「優しくてさっぱりしてそうで、夏にぴったりじゃん」「めっちゃ食べたい!」と話題に。この夏、人気が出そうですね。
現在、全国のコンビニ、スーパー、ドラッグストアなどにて順次発売中。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
(c)nagano
＼新商品／— ちいかわグッズ公式 (@chiikawa_kouhou) June 9, 2026
『チイカワアメ』
パインアメシリーズに「ちいかわ」デザイン登場💙
「むちゃうまヨーグルト」をイメージした優しくてさっぱりとした味わいです🎶
6月12日(金)より
#ちいかわマーケット、#ちいかわらんど
6月15日(月)より… pic.twitter.com/h2jYTOAyJl