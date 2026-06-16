幅広い世代に愛され続けてきた、ジューシーで甘酸っぱい「パインアメ」。輪切りのパイナップルをイメージした黄色い輪っかが、このほど、「ちいかわ」デザインの白い輪っかになって登場し、話題になっています。

＼新商品/

.

『チイカワアメ』

.

パインアメシリーズに「ちいかわ」デザイン登場💙

.

「むちゃうまヨーグルト」をイメージした優しくてさっぱりとした味わいです🎶

.

6月12日(金)より

#ちいかわマーケット、#ちいかわらんど

6月15日(月)より

全国のコンビニ、スーパー、ドラッグストアなどにて順次発売🙌



(@chiikawa_kouhouより引用)

こちらが、ちいかわとコラボしたパインアメ「チイカワアメ」です。白い輪っかが新鮮ですよね。味は、作中に登場する、「腸内環境整えろ♪」でお馴染みの“むちゃうマン”の「むちゃうまヨーグルト」をイメージ。優しくてさっぱりとしたヨーグルトの味わいになっています。

個包装は、クリアな袋に水色で描かれた「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の全3種類。これからの季節にピッタリな、爽やかで涼やかなデザインです。

SNSで紹介されると、「可愛すぎてたまらん… パッケージ見てるだけでニヤニヤしちゃう」 「こんな可愛いパッケージのやつ見つけたら一気にテンション上がっちゃう」「優しくてさっぱりしてそうで、夏にぴったりじゃん」「めっちゃ食べたい!」と話題に。この夏、人気が出そうですね。

現在、全国のコンビニ、スーパー、ドラッグストアなどにて順次発売中。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

(c)nagano