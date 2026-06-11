大阪に6月19日、ちいかわのポップアップストアが期間限定オープン。6月28日までの9日間、お買い上げ特典や新商品など、ちいかわたちの可愛いグッズが大阪に集結します!

＼ちいかわPOP UP STORE/

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『ちいかわPOP UP STORE』

大阪での開催が決定しました!

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💫会場

あべのキューズモール 地下1階サークルプラザ

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💫開催期間

2026年6月19日(金)～2026年6月28日(日)



(@chiikawa_kouhouより引用)

『ちいかわPOP UP STORE』

会場は、大阪市阿倍野区にあるショッピングモール「あべのキューズモール 地下1階サークルプラザ」。期間中、ちいかわ関連商品を購入すると、お買い上げ特典として同ストア専用のショッパー(2,200円以上購入)や、オリジナルステッカー1枚をもらうことができるんです。

また、「ちょっと酔ったよマスコット」や「二日酔いマスコット」(各1,650円)、「ちいかわだらけフィギュア」や「ハチワレだらけフィギュア」(各単品1,320円、BOX7,920円)といったグッズのほか、これからの季節に活躍しそうなアパレルや、普段使いに便利なバッグやポーチなど、多くの新商品が登場するなど、ファンにはたまらない9日間になること間違いありません!

このニュースに、SNSでは「大阪でやるんだ〜!可愛い世界に浸かりたくて今から楽しみ♡」「やっとシールとショッパーの新作GETできるぅぅぅ」「地元での開催、すっごく楽しみです」と期待の声が続々と寄せられています。

開催期間は6月19日～28日。開店前の状況によっては当日整理券を配布するとのこと。「ちいかわPOP UP STORE」の商品やショップ情報に関する最新情報は、随時公式Xにて発表されるので、同アカウントをフォロー&チェックの上、足を運んでみてくださいね。