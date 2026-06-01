手帳やアルバムをかわいく飾りたい──。そんな時に活躍するのが、紙を色んな形に切り取ることができるクラフトパンチ。今、3COINSの「切手型クラフトパンチ」(800円)が、SNSで「可愛すぎる!」と話題になっています。

＊NEW＊

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切手型クラフトパンチ

880円(税込)

お好みの紙や写真などを挟んで押すだけで、簡単に切手風のデザインに♪手帳のデコレーションやアルバムのコラージュを楽しみたい方にぴったりなアイテムです📋🖇️

(@3COINS_newsより引用)

好きな部分を切手風に切り取れるなんて、これは嬉しいですね。パンチ部分に紙をセットして押すだけなので、不器っちょさんでも失敗なし。手帳やアルバムに貼ったり、推し活のフォトカードをアレンジしたりと使い道は無限です。お子さんと一緒にやるのも楽しそう!

しかも価格は880円とリーズナブル! SNSで紹介されると、「え!これめちゃくちゃ可愛いじゃないのー」「これ自作シールに使えそう笑」「絶対使えるやん～ 手帳デコが捗りそう」「手帳派にはたまらない逸品だね」「推しの切り抜きを切手風にしてコラージュ...良いな」と話題に。何を切り取ろうか、考えるだけでワクワクしますね。

手帳やアルバムをもっと楽しく、もっと可愛く盛れる3COINSの「切手型クラフトパンチ」。気になる方は、ぜひ店頭やオンラインでチェックしてみてください。