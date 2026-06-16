「私のために並んでくれた……?」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、テレビ東京の中根舞美アナウンサーの“号泣”エピソードをぶっちゃけた――。

佐久間宣行氏

妻からの助言「絶対、家に残らないものがいい」「おじさんが残るから」

10日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「これ先バレするか? まあ、いいか」と迷いながら、「テレ東アナウンサーの中根って子が、今週、誕生日なんですよ」と切り出した佐久間氏。中根アナウンサーとは、『伊集院光&佐久間宣行の勝手にテレ東批評』で共演しており、「俺と伊集院さんの誕生日に、編み物をもらったから」とお返しのプレゼントを考えていたという。

佐久間氏は、「妻に相談して、“絶対、家に残らないものがいい。おじさんが残るから”って(笑)。だから、いいチョコレートを買いに行って」と明かし、「朝、楽屋をノックして渡したんだよ。それで喜んでくれたんだけど」と無事に渡したことを報告。しかし、「そのあとADが、もっちゅりんを並んで買ってきて。“中根さんのためです”って言って渡したの」とミスタードーナツで話題の“もっちゅりん”をADがプレゼントしたと吐露。

すると、中根アナウンサーは、「私のために並んでくれた……?」とADの行動に感激して号泣。佐久間氏は、「もっちゅりんを号泣して食べたの。そのときに思ったの。俺のチョコレートのとき、本当に笑いもしなかったなと思って……」と反応の違いにガッカリしながら、「多分どっかで流れるから見てほしいんですけど。中根、2回目の号泣が、もっちゅりんを食べて号泣っていう」と大笑いしていた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。