PayPayは6月30日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、あらたに2026年8月以降に実施が決定した施策を発表した。

大阪府松原市で最大20%還元

大阪府松原市では「まつばらキャッシュレスキャンペーン最大20%戻ってくる!」を実施する。開催期間は2026年8月1日午前0時～9月30日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。大阪府松原市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

東京都文京区で最大6,000円おトク

東京都文京区では、1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「文京区共通デジタル商品券」(「PayPay商品券」)をPayPayアプリで販売する(先着順)。12歳以上の文京区在住者が対象。1口5,000円から購入でき、1人最大4口まで申込可能。

同商品券は、1口当たり「A券(個店限定)」と「B券(全店共通)」のセット販売となる。セット6,500円分＝A券(個店限定)4,000円＋B券(全店共通)2,500円。文京区内のPayPay加盟店のうち、同区とPayPayが指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年8月17日午前10時～9月30日午後11時59分。利用期間は2026年8月17日午前10時～2027年1月15日午後11時59分。

長野県松川町で最大30,000円おトク

長野県松川町では、1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「長野県松川町プレミアム商品券」(「PayPay商品券」)をPayPayアプリで販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の長野県松川町在住者。対象者は1口5,000円から購入でき、1人最大20口まで申し込み可能。

同商品券は、長野県松川町のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年8月3日午前10時～8月31日午後11時59分、販売期間は2026年9月1日午後3時～10月31日午後11時59分、利用期間は2026年9月1日午後3時～2027年1月31日午後11時59分。

大分県豊後大野市で最大8,000円おトク

大分県豊後大野市では、2,000円分のプレミアムが付いた7,000円分の「豊後大野市プレミアム付デジタル商品券」(「PayPay商品券」)をPayPayアプリで販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の豊後大野市在住者。対象者は1口5,000円から購入でき、1人最大4口まで申し込み可能。

同商品券は、大分県豊後大野市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年8月17日午前10時～9月13日午後11時59分、販売は2026年9月14日午後3時～10月14日午後11時59分、利用期間は2026年9月14日午後3時～12月31日午後11時59分。