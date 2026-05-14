神奈川県は5月13日、県の物価高騰対策事業として、キャッシュレス版「かながわトクトクキャンペーン!」(愛称:かなトク!)を6月19日より開始すると発表した。

同キャンペーンは、長引く物価高騰により影響を受けている消費者の負担を軽減するとともに、県内事業者の支援を目的に実施される。県内の対象店舗において、キャッシュレス決済サービスで代金を支払うことで、ポイント等を消費者に還元する。

キャンペーン期間は6月19日午前0時から予算上限に達するまで。還元総額は180億円相当で、ポイント等の還元率は最大20%(中小企業・小規模企業20%、大手企業10%)となる。

1人あたりのポイント等の付与上限は、対象キャッシュレス決済サービスあたり2,500円相当(6決済サービスを利用した場合、最大15,000円相当)。1回の支払いにおける付与上限は1,500円相当となる。

対象店舗は、県内に所在し、キャンペーンポスターやステッカーなどを掲示している対象キャッシュレス決済導入店舗で、コンビニエンスストアなどは原則対象外となっている。

対象となるキャッシュレス決済サービスは、「AEON Pay」「au PAY」「d払い」「PayPay」「メルペイ」「楽天ペイ」。

キャンペーンのスケジュールおよび内容は予告なく変更される場合がある。詳細は公式サイトで確認できる。