PayPayは5月15日、地方自治体と連携したキャンペーンについて、あらたに2026年6月以降に実施が決定した施策を発表した。

岩手県奥州市で最大20%還元

岩手県奥州市では「物価高騰に負けるな奥州!～対象店舗でPayPayを利用すると最大20%が戻ってくるキャンペーン～」を実施する。開催期間は7月1日 午前0時～7月31日 午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岩手県奥州市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は5,000ポイント、期間あたりの付与上限は10,000ポイントとなる。

秋田県湯沢市で最大10%還元

秋田県湯沢市では「湯沢市でお買い物!キャッシュレス決済で最大10%戻ってくる湯沢市キャッシュレスキャンペーン!」を実施する。開催期間は7月1日 午前0時～9月30日 午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。秋田県湯沢市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は3,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

神奈川県で最大10%または20%還元

神奈川県では「かながわトクトクキャンペーン!『かなトク!』」を実施する。開催期間は6月19日 午前0時～予算上限に達し次第終了する。

期間中に、対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%または、最大20%のPayPayポイントが付与される。神奈川県内のPayPay加盟店のうち、同県とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,500ポイント、期間あたりの付与上限は2,500ポイントとなる。