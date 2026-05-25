品川区は5月15日、区内商店街などで使える20%のプレミアムが付いたデジタル商品券事業を実施することを発表した。

品川区

同区が発行するデジタル商品券は、PayPayが提供するスマホアプリ"PayPay"を活用した電子版の商品券で、販売は事前申込制となっており、PayPayアプリから申し込むことができる。本事業で同商品券を購入する場合、事前に同アプリでの本人確認が必要となる。販売額は5億円(10万口)で、発行総額は6億円分。

申込受付期間は6月1日午前10時～6月19日午後11時59分までで、先着順ではない。1人1回のみ申し込みが有効で、購入希望口数は申込期限まで変更することができる。

中小店舗のみで使える専用券A券(3,500円)と、大型店および中小店舗で使える共通券B券(2,500円)の2券種セットを1口(6,000円分)5,000円で販売する(20%のプレミアム付き)。

対象店舗には以下の2種類のうち、いずれかのポスターやステッカーが掲示される。

A券とB券両方使える店舗で利用する場合は、利用範囲が狭いA券から適用される。A券で支払いきれない場合、残りの金額をB券で支払う。それでも支払いきれない場合は、PayPay残高かPayPayクレジットで支払われる。

購入対象者は12歳以上の区内在住者で、購入上限はひとり8口まで。複数口当選した場合は全口購入する必要があり、当選口数を下回って購入することはできない。

購入までの流れは以下の通り。

購入までの流れ

当選発表は6月26日午前中以降を予定しており、順次申し込み者へメールで通知されるほか、アプリ内でも確認できる。販売期間は6月26日～7月9日午後11時59分まで。販売期間終了後に一定数売れ残りがあった場合は2次販売を行う。使用期限は令和8年10月31日午後11時59分までとなっている。

なお、同商品券は公共料金や税金の支払い、保険適用の医薬品や治療費の支払い、たばこの購入、有価証券・商品券・プリペイドカード・切手・印紙・官製はがき・ごみ処理券などの購入には利用できない。また、これ以外にも同商品券を利用できない商品・サービスなどがある。