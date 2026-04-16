PayPayは4月15日、地方自治体と連携したキャンペーンについて、あらたに2026年6月以降に実施が決定した施策を発表した。

岩手県遠野市で最大20%還元

岩手県遠野市では「くらし応援!遠野市PayPayポイントキャンペーン」を実施する。期間は6月1日 午前0時 ～ 2026年7月31日 午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岩手県遠野市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

埼玉県川口市で最大25%還元

埼玉県川口市では「お買物は川口で!最大25%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は6月1日 午前0時 ～ 2026年6月30日 午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大25%のPayPayポイントが付与される。埼玉県川口市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は10,000ポイントとなる。

愛知県清須市で最大10%還元

愛知県清須市では「清須市でPayPay使ってみたら、あれ?お得でイイじゃん 最大10%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は6月1日 午前0時 ～ 2026年6月30日 午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。愛知県清須市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

鹿児島県さつま町で最大30%還元

鹿児島県さつま町では「スマホでピっと応援!キャッシュレス決済キャンペーン(第4弾)」を実施する。期間は6月1日 午前0時 ～ 2026年6月30日 午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大30%のPayPayポイントが付与される。鹿児島県さつま町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。