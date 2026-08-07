三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)らが提供するデジタル金融サービス「Olive」が、夏休みにおける利用拡大を狙ったキャンペーンをスタートしている。そのキャンペーンについて、三井住友銀行から解説されたので、その内容についてお届けする。

同社では、「人だけではなくお財布も夏バテしやすい」と表現し、夏ならではの出費に対してお得なOliveをアピールする。

物価高でマスポイントの存在感

Oliveは、2023年3月の提供以来、すでに800万アカウントを超え、個人向け金融サービスとして大きく伸長している。銀行口座、決済、ポイント、証券、保険といったサービスを1つのスマホアプリからまとめて利用できるというのが特徴で、「お金に関する様々なサービスをスマホの中で分かりやすくまとめることを目指した」(三井住友銀行リテールマーケティング部副部長・横山太樹氏)という。

これまでOliveは、ポイントサービスのVポイントや旅行サービスのVトリップなどのサービスに加え、PayPayとの連携も加えて機能を拡充。7月31日にはセブン＆アイ・ホールディングスとの提携も発表しており、こうしたパートナーとの連携も進めて、銀行だけで全部をまかなうのではなく、得意分野を持つ企業と連携して便利なサービスを提供するというのが進化の方向性だという。

アプリ内では、マネーフォワードの機能を使い、SMBCグループ以外の銀行や証券の口座、クレジットカードなどの情報をまとめて確認できるようになっている。利用している口座やサービスが増えると現状を把握しづらくなるため、これを分かりやすくすることで「お金の迷子を照らす」(同)サービスだとしている。

もう1つのOliveのメリットが日常生活の様々なシーンでお得を提供している点だと横山氏は説明する。対象のコンビニや飲食店、鉄道、バスなどで最大8%を還元するほか、Olive LOUNGEの会員専用スペースが無料で利用できる。他にもクーポンや非金融を含めたサービス展開で、横山氏は、「アプリを開いたときだけでなく、普段の生活の中でメリットを感じてもらいたい」と話す。

こうして貯まったポイントを活用しているというユーザーの声に対して横山氏は、「ちょっとしたおまけのように思われるかもしれないが、物価高の影響もあってポイントの存在感は以前より大きくなっている」と指摘する。

ハーゲンダッツももらえるOliveのキャンペーン

こうした中で提供されるのが、今回の「Oliveの日」、「夏のOlive」という2つのキャンペーンだ。横山氏は、夏になると暑さ対策の飲料やアイス、冷感グッズの購入、涼しさを求めてカフェに立ち寄ったり外食をしたり、「暑さに起因する支出」が増えると説明し、さらに夏休みに旅行や帰省、レジャー、家電購入といった大型の支出もあり、東京都の平均では1世帯あたり月約3,512円の支出増になっているという。

これを「酷暑出費」と名付け、人間が夏バテするように「お財布も夏バテしやすい」と横山氏は表現。こうした支出をサポートするキャンペーンを提供する。

1つ目はOliveユーザー全員に対して、無料のクーポンを提供するOliveの日。あらかじめエントリーとメール受信設定をした上で、セブン-イレブン店頭で交換できるクーポンがユーザー全員に配布される。

第1弾は8月12日までにエントリーすると、8月20日10時頃にクーポンが届く。さらに第2弾、第3弾も同様にエントリーすれば後日クーポンが配布される。クーポンは夏に向けて、ハーゲンダッツ、ワッフルコーンアイス、セブンカフェという3種類となっている。

ハーゲンダッツやコーヒーなど

第1弾のキャンペーンエントリーは8月12日までなのでお早めに

「夏のOlive」キャンペーンは、新規口座開設や給与受取、Oliveフレキシブルペイでの決済など総額で最大77,400円相当がもらえる、「Oliveでは過去最大の特典規模」(同)だとしている。

また、「夏のボーナス」をテーマに、エントリーした人から抽選で1等1人に最大100万円相当のVポイントギフトが当たるキャンペーンも用意。さらに大型の買い物をする場合に有効な、10万円以上の利用で1回ごとにもれなく1,000ポイント(最大10回まで)のVポイントを付与するキャンペーンも展開する。

横山氏は、「毎日のコンビニでの買い物から家計管理、将来の資産形成まで、お金に関するユーザーの選択を少しでも簡単に、便利に、お得にする存在でありたい」とアピールしている。

8個以上当てはまった人は家計見直しのチャンス