“野球の概念を覆す”新たなスタイルの野球イベント『THREE GONG.7 KYUSHU FRONTIER in SAGA』が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で配信される。

17LIVEが『THREE GONG.7 KYUSHU FRONTIER in SAGA』をライブ配信

前回大会同様リアルタイムで全試合ライブ配信

『THREE GONG(スリーゴング)』は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった1イニングで勝者を決するという、通常の野球の試合とは全く異なる形式で実施され、注目を浴びる新たなスタイルの野球イベント。

そして、2026年の九州大会として6月7日に佐賀県武雄市にて開催する第7回大会『THREE GONG.7 KYUSHU FRONTIER in SAGA』の模様が、17LIVEで前回大会同様リアルタイムで全試合ライブ配信される。

本大会には、「野球って17(いいな)」アンバサダーに就任した石川駿氏を中心に、ライバー、インフルエンサー、元プロ野球選手など野球に関わるメンバーで構成されたオリジナルチーム、「野球って17(いいな)」の出場も決定している。

また前回に続き、選手の応援などで大会を盛り上げる「スリーゴングガールズ」の一員として出演できるライバーを選出するアプリ内イベントを事前に開催し、オーディションを経てライバー4名の出演が決定。当日の大会を華やかに彩る。