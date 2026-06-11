三井住友カードは6月11日、「Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン!」を開始した。

Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン!

キャンペーン期間は2026年6月11日～7月19日(早期終了の可能性がある)。対象店舗でスマホのVisaのタッチ決済を利用すると、最大30%を還元する。

対象店舗は、牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、くら寿司、ケンタッキー・フライド・チキン、西松屋チェーン、PARCO。一部、対象とならない店舗・端末があるため、利用前にキャンペーンページで確認する必要がある。

ビザ・ワールドワイド提供特典

Visaのキャンペーン専用登録ページ「Visa割」に対象カード番号を登録のうえ、キャンペーン期間中に対象店舗で1回1,500円以上、Apple PayのVisaのタッチ決済を利用すると、期間中の合計利用金額(税込)の10%がキャッシュバックされる。1つの対象カードに対して期間中の還元上限は1,000円となる。

対象カードは、Apple PayのVisaのタッチ決済が利用できる三井住友カード発行のクレジットカード・デビットカード・プリペイドカードの個人会員。

三井住友カード提供特典

同社キャンペーンページにて対象カードでエントリーのうえ、キャンペーン期間中に対象店舗でスマホのVisaのタッチ決済を利用すると、期間中の合計利用金額(税込)の20%がキャッシュバックされる。還元上限は、保有するすべての対象カードの合計利用金額に対して1,000円。

対象カードは、スマホのVisaのタッチ決済が利用できる三井住友カード発行のクレジットカード個人会員で、「Oliveフレキシブルペイ」はクレジットモードでの利用のみ対象となる。