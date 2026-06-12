三菱UFJニコスは6月11日から、ビザ・ワールドワイドと共同で「グローバルポイント Wallet限定 Apple Pay×Visaのタッチ決済で最大20キャッシュバック!」キャンペーンを実施している。

本企画は、Visaがタッチ決済の利用促進として実施する「Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン!(さらに特定のお店でお得!)」に、同社が特典を上乗せするもの。具体的には、Visa提供の「10%(上限1,000円)還元」と、同社提供の「10%(上限500円)還元」を組み合わせ、利用1回あたり1,500円以上の場合、「最大20%(上限1,500円)」をキャッシュバックする。期間は2026年6月11日～7月19日までとなる。

対象となる決済は、同社の「グローバルポイント Wallet」を設定したApple PayによるVisaのタッチ決済であり、カードでのタッチ決済やVisaタッチ以外の決済手段による決済は対象外となる。

対象店舗は、「牛角」「しゃぶしゃぶ温野菜」「くら寿司」「ケンタッキー・フライド・チキン」「西松屋チェーン」「PARCO」(一部、キャンペーン対象外の店舗がある)

参加にあたっては、Visaのキャンペーン専用登録ページ「Visa割」でグローバルポイント Walletのカード番号を登録する必要がある。その他詳細は、キャンペーンサイトで確認を。