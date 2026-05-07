代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」がやなぎなぎとの初コラボを発表した。

さらに、最新ライブとなる、未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君(こおるせかいとりんのきみ)」を、2026年11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCにて開催することも決定。2026年5月9日(土)12:00より、特設サイトにてチケット最速先行受付がスタートする。

トピックス①：やなぎなぎ＋未来古代楽団、コラボ楽曲「氷と永遠」制作決定！

未来古代楽団とやなぎなぎによる、コラボレーション楽曲の制作が、「巨いなる神のオブリビオ」(5/7 Zepp DiverCity)の会場で発表された。タイトルは「氷と永遠」(feat. やなぎなぎ)。同時に発表された次回公演「氷る世界と燐の君」と深い関わりがありそうなタイトルのこの曲は、作詞を砂守岳央、作曲・編曲を松岡美弥子という、未来古代楽団の代表曲「忘れじの言の葉」のタッグから生み出される。

やなぎなぎ

未来古代楽団

繊細にして強い表現力で多くのアニメ・ゲーム作品の世界観を彩ってきたやなぎなぎと、民族調の物語音楽で知られる未来古代楽団のコラボレーションによって、どのような化学反応を起こるのか？両者の出会いが生む新たな音楽世界に、期待が高まる

トピックス②：ライブ『氷る世界と燐の君』開催決定

未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」が、2026年11月2日(月)に、東京国際フォーラム ホールCにて開催されることが決定した。

2023年から本格的なアーティスト活動を開始して以降、ライブごとに会場規模を拡大してきた未来古代楽団だが、2026年5月7日(木)に開催された初のZepp DiverCity(TOKYO)ワンマンライブもソールドアウトを記録しており、その勢いに乗っての東京国際フォーラム ホールCへの初進出となる。

過去ライブでは、会場の歴史や特性を物語のテーマに織り交ぜてきた未来古代楽団。今回、都市の中心に佇む大劇場で、彼らがどのような物語を紡ぐのか、ぜひ会場で目撃したい。

■「未来古代楽団 祝祭あるいは断章8『氷る世界と燐の君』開催概要

【日程】2026年11月2日(月)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】東京国際フォーラム ホールC

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・やなぎなぎ ※初出演

・安次嶺希和子

・ブーケ

and more…

【チケット情報】

・前売：世界樹シート(SS席)／11,000円(税込／ノベルティ付き)

※ノベルティの受け渡しは公演当日のみ。

・前売：神木シート(S席)／9,800円(税込)

・前売：大枝シート(A席)／7,800円(税込)

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケット注意事項

必ず当日、年齢が確認できる身分証明書を持参。

当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が必要となる。

U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【最速先行(抽選)】

受付期間：2026年5月9日(土)12:00～5月20日(水)23:59

チケットの申込みは特設サイトにて。

■ライブのストーリー解禁！氷と火が交錯する、新たな音楽叙事詩

「祝祭あるいは断章」シリーズは、未来古代楽団がこれまで展開してきたストーリーライブシリーズ。各公演にはナンバリングが付与されており、これまでに「1」→「3」→「7」→「4」→「6」と、あえて順序を崩した構成がなされてきた。世界観は共通するものの、それぞれ独立した物語として成立しており、初めて見る観客でも新鮮に体験することができる。今回の公演は、その第8番として位置づけられる。

舞台は、氷の女王が支配する凍てついた辺境の国。《氷る世界樹》の下、極寒の中で生きる一人の少女のもとに、ある日「火の悪魔」を名乗る者が現れ、火の力……「小さなマッチ」を授ける──。

少女が女王の城で目にするもの、火の悪魔が求める本当の対価、そして二人が選ぶ結末とは。楽曲と朗読が織りなす、幻想的なストーリーライブをぜひ会場で体感してみたい。

【STORY 〜祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」〜】

大盟約による統一が進む時代。その版図の外れに、凍てついた辺境の国があった。

支配者は「氷の女王」。

《氷る世界樹》の下、極寒の中、民は苦しい暮らしを強いられている。

その辺境に、ひとりの少女がいた。

ある日、彼女のもとに「火の悪魔」を名乗る者が現れる。

火の悪魔は少女に火の力「小さなマッチ」を授け、こう告げた。

──「対価は何も要らない」

少女はそれを手に、女王の城へと向かう。

そこで少女が目にしたものとは。

火の悪魔が求めた本当の対価とは。

二つの正義、二つの魂、二つの物語。

ぶつかりあう場所に咲くのは氷か、炎か。

その結末は、観客の選択に委ねられる。

未来古代楽団が刻む、氷と火の音楽叙事詩。

■豪華ゲスト陣が集結！やなぎなぎが初出演、おなじみの安次嶺希和子、ブーケも出演決定

メンバーを固定しない不定形ユニットとして、公演ごとに多彩なゲストボーカルを迎えることも魅力の一つである未来古代楽団だが、本公演には、圧倒的な表現力で多くのアニメ・ゲーム音楽を彩るやなぎなぎ、楽団の歌声の象徴ともいえる新世代ソウルシンガー・安次嶺希和子、そして類稀なる歌唱力で注目を集めるブーケが出演。新たな化学反応が期待される、豪華ゲストが集結した。なお、出演者は今後さらに発表される予定となっている。

●やなぎなぎ

2006年から音楽活動をするシンガーソングライター。2009年supercellからオファーを受け、「nagi」名義でゲストボーカルを担当。2012年2月にはTVアニメ『あの夏で待ってる』EDテーマ「ビードロ模様」でソロメジャーデビュー。アニメに限らずドラマの挿入歌やゲームの楽曲も手掛けており、TVアニメ『Just Because!』では音楽プロデュースも担当。オープニング、エンディングテーマに加え、劇伴も担当している。一度聴いたら忘れられない繊細な声質と、印象的な楽曲の世界観が支持され、活躍の場を広げている。

◎やなぎなぎのコメント

懐かしさと、知っているようで知らない国を旅するような音楽たち。そんな未来古代楽団さんと一緒に作品を作らせて頂けること、心より楽しみにしています！

楽曲の世界をより彩れるよう、そしてもっと深くまでみなさんをお連れできるように、歌に気持ちを込めたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください！

●安次嶺希和子(アシミネキワコ)

自身で作詞・作曲・編曲を手掛ける、沖縄出身シンガーソングライター。大規模音楽コンテンストでグランプリ・オーディエンス賞をダブル受賞する等、高い評価を得ている。2016年にリリースされたスマートフォンゲーム『グリムノーツ』では、テーマソング「忘れじの言の葉」を歌唱。以降未来古代楽団とのコラボ楽曲をいくつもリリースしている。Music Lane FestivalやAXEAN FESTIVAL等への出演を果たすなど、着実に認知の幅を広げている。一度聴くと耳に残る透明感ある歌声、芸術性の高いサウンド、圧倒的なライブパフォーマンスで見るものを魅了する、大注目のアーティスト。

◎安次嶺希和子のコメント

未来古代楽団ワールドがどんどん膨らんでいく中、引き続き参加させて頂きます！光の歌や竜の歌と、自身もまだ見ぬ世界線へと誘ってくれる未来古代楽団…次はどんな物語なんだろうかと今から楽しみで仕⽅がありません。共に、未来古代様の未来に進んでまいりましょう(炎)

●ブーケ

「歌声は花となり、旋律は花束となる」 未来古代楽団が新曲のfeat.シンガーをnanaユーザーから公募した共創型オーディション企画にて、無数の歌声の中から《発掘》された存在。「祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」にシークレットゲストとして突如降臨。その衝撃的な歌唱とパフォーマンスで観客の度肝を抜き、続くZepp DiverCityワンマン「祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ』」でも、圧倒的な表現力を見せつけた。素顔も、来歴も、いまなお明かされない──ただ、その歌声だけを、あなたに贈ろう。

◎ブーケのコメント

何者でなくとも、ただ歌うことが好きでした。そして、未来古代楽団の皆様との出会いは、何者でなくともただ歌うことが好きで、本当に本当に良かったと⼼の底から思えた出会いでした。私自身が心奪われ見上げていた、未来古代楽団の美しい世界を。今度は、いただいたステージの上で。精一杯、大切に歌わせていただきます。

トピックス③：未来古代楽団、3夜連続でMV3作を立て続けに発表

5月7日(木)に開催されたZepp DiverCityワンマン公演「巨いなる神のオブリビオ」に向け、未来古代楽団は5月3日(日)から5日(火)にかけての3夜連続で、新曲ミュージックビデオが立て続けに発表された。

公開されたのは、5/3「マヨヒガ」(feat. 霜月はるか)、5/4「ごみのうた」(feat. 新居昭乃)、5/5「始祖鳥」(feat. 戌亥とこ)の3作品。それぞれ異なる歌い手を迎え、その世界観も三者三様に展開する。

ゲーム音楽シーンの名手・霜月はるか、独自の歌世界を紡ぎ続ける唯一無二のシンガー・新居昭乃、にじさんじを代表する人気VTuber・戌亥とこ──豪華絢爛な歌い手陣の表現力と、未来古代楽団の物語音楽との化学反応が織りなす多彩な世界に、ぜひ耳を傾けたい。それぞれの楽曲は現在、未来古代楽団の公式YouTubeチャンネルにて視聴可能となっている。

◆「マヨヒガ」（feat. 霜月はるか）

◆「ごみのうた」（feat. 新居昭乃）

◆「始祖鳥」（feat. 戌亥とこ）

トピックス④：Zepp DiverCityワンマン公演「巨いなる神のオブリビオ」、アーカイブ配信中

5月7日(木)、Zepp DiverCity(TOKYO)にて開催された、未来古代楽団史上最大規模のワンマンライブ「祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ』」。当日会場に足を運べなかった人も、自宅でこの圧巻のステージを体感することができるアーカイブ配信が、現在ZAIKOにて実施中。視聴可能期間は5月17日(日)23:59まで(チケット販売は同日21:59に終了)となっている。

【配信内容】未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」

【配信チケット料金】3,500円(税込) ※チケット料金のほかに別途手数料が必要。

【チケット販売終了日】2026年5月17日(日)21:59

【視聴可能期間】2026年5月7日(木)19:00～5月17日(日)23:59

※ライブ配信後に再配信処理が行われるため、アーカイブを視聴できない時間がある。

※視聴可能期間を過ぎるとアーカイブを視聴できなくなる。

配信チケットの購入は「ZAIKO」にて。 なお、未来古代楽団は、2026年5月1日(金)に最新シングル「灰の花 feat.朝倉さや」を各種音楽配信サービスにて配信スタート。Music Videoも未来古代楽団公式YouTubeチャンネルにて公開中となっているので、こちらもチェックしておきたい。

未来古代楽団 - 灰の花 feat.朝倉さや / Flowers of Ash (Official Music Video)