ゆでたまごがツルっと向けると、気持ちいいですよね。古いたまごを使うといいとか、穴をあけてから茹でるといいとか色々ありますが、今回は、ある調味料を入れるだけの簡単ライフハックを紹介します。

いったい、何を入れるかというと……

おはレモン🍋✨

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今日はたまごの日🥚

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ゆで卵の殻を剥くとき、ボロボロになっちゃう経験ありませんか?💦

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実は…

ポッカレモン100をお湯に加えて卵を茹でると、

卵の殻がつるんと剥きやすくなります✨

＊沸騰したお湯に3～5%🍋

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ぜひ試してみてください😊

(@pokkasapporoより引用)

あの調味料とは、「ポッカレモン100」でした! 沸騰したお湯にポッカレモンを入れるだけでいいなんて、簡単で助かりますね。つるつるピカピカのゆでたまご、とっても美味しそうです。

このライフハックに、SNSでは「ほうほう!やってみます!!!!」「いつもボロボロになって困ってたんだけど、これでつるんって剥けたら朝のテンション上がるわ〜」「朝の時短神すぎるわ～早速試してみよ」などなど、喜びと感謝の声が多数寄せられています。

忙しい家事を助けてくれる便利なライフハック、みなさんも試してみては?