ゆでたまごがツルっと向けると、気持ちいいですよね。古いたまごを使うといいとか、穴をあけてから茹でるといいとか色々ありますが、今回は、ある調味料を入れるだけの簡単ライフハックを紹介します。
いったい、何を入れるかというと……
おはレモン🍋✨
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今日はたまごの日🥚
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ゆで卵の殻を剥くとき、ボロボロになっちゃう経験ありませんか?💦
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実は…
ポッカレモン100をお湯に加えて卵を茹でると、
卵の殻がつるんと剥きやすくなります✨
＊沸騰したお湯に3～5%🍋
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ぜひ試してみてください😊
(@pokkasapporoより引用)
あの調味料とは、「ポッカレモン100」でした! 沸騰したお湯にポッカレモンを入れるだけでいいなんて、簡単で助かりますね。つるつるピカピカのゆでたまご、とっても美味しそうです。
このライフハックに、SNSでは「ほうほう!やってみます!!!!」「いつもボロボロになって困ってたんだけど、これでつるんって剥けたら朝のテンション上がるわ〜」「朝の時短神すぎるわ～早速試してみよ」などなど、喜びと感謝の声が多数寄せられています。
忙しい家事を助けてくれる便利なライフハック、みなさんも試してみては?
おはレモン🍋✨— ポッカサッポロフード＆ビバレッジ🍋 (@pokkasapporo) June 9, 2026
今日はたまごの日🥚
ゆで卵の殻を剥くとき、ボロボロになっちゃう経験ありませんか？💦
実は…
ポッカレモン100をお湯に加えて卵を茹でると、
卵の殻がつるんと剥きやすくなります✨
＊沸騰したお湯に3～5％🍋
ぜひ試してみてください😊 pic.twitter.com/2RMWReshcv