何かと出番の多いウェットティッシュ。より快適に使うため、100円ショップなどで手に入るプラスチック製のフタを付けている人も多いのではないでしょうか。

そんなおなじみのフタを、さらに暮らしに役立てる活用法が、大きな注目を集めています。

「フタ活用法5選」という動画を投稿したのは整理収納アドバイザー1級の「えりこ(@eriko_kurashi)」さん。100円ショップで購入できるウェットシート用のフタを使い「そんな活用法が!?」と驚くアイデアを紹介しています。

まず1つ目は、お菓子の袋にフタを取り付ける方法。袋の表面を切り抜いてフタを付けるだけで、湿気を防ぎながら少しずつ食べられる便利アイテムに早変わりします。

2つ目は、ノートにフタを貼り付けて小物収納に。ノートの中に収納できるので、細かいアイテムを取りに行く手間が省けるのが嬉しいポイントですね。

3つ目は、フタを2つ貼り合わせて作る小物入れ。シンプルながら発想力に驚かされるアイデアです。

4つ目は、フタにビニール袋を取り付けてテーブル横の簡易ゴミ箱に。手元でサッと捨てられるので、食事中や作業中にも重宝しそうですね。

そして最後は、コンセントに貼り付けて埃対策のコンセントカバーに。小さなお子さんがいるご家庭でも安心して使えそうな工夫です。

もともと便利なウェットティッシュ用のフタに、こんな活用法があったとは驚きですね。 なお、使う際はツメなしで、繰り返し貼ってはがせるタイプを選ぶのがおすすめとのこと。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数357万回以上、3万件のいいねを記録(1月22日時点)。投稿主のえりこさんに投稿への反響についてお聞きすると「投稿をきっかけに、アカウントをフォローしてくださる方が多く、とても嬉しく感じています」とお答えくださいました。

えりこさんは整理や収納に関するアイデアを、他にも多数発信されています。身近なアイテムを活かした工夫、ぜひ日々の暮らしに取り入れてみたくなりますね♪