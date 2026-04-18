固く閉まった瓶の蓋。なんとか開けようと力いっぱい蓋を回してもびくともしない……なんてこと、ありますよね。

そんなときに役立つこんな開け方をご存知ですか？ 覚えておいて損はない、盲点とも呼べるライフハックです!

Instagramに【祖父の知恵】と題した動画を投稿したのは、「takuya｜祖父の知恵と暮らす(@takuya_life_organize)」さん。動画では「固い瓶の蓋」の意外な開け方を紹介しています。

takuyaさんはご自身のお爺さんから「利き手はな、蓋に添えるだけでええ。瓶の蓋は回すんじゃない、固定するんや」と、こちらのやり方を教わったそう。

STEP1：利き手で“蓋を固定”

STEP2：逆の手で瓶を持ち、手と瓶をしっかり密着させる

STEP3：肘から瓶を捻る

ポイントは手首ではなく「肘」を使うこと。そして蓋ではなく、瓶を捻るように動かします。これなら手と瓶がしっかり密着するから無駄な力を使わずに蓋が開くのだとか。

それでも固いときはゴム手袋で摩擦力をプラス。グリップが上がってさらに開けやすくなるそうです。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数52.9万回以上、3千件のいいねを記録(4月17日時点)。「なるほど。瓶側か〜」「やってみたい!」「目から鱗」「なるほど!! 聞いて納得。 気付かなかったのが不思議(笑)」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

驚きの知恵を教えてくれたtakuyaさんに、さらに詳しいお話をお聞きしてみました。

── 瓶の蓋を上手く開けるコツについて、なにか補足などありましたら教えていただけますか?

コツとしては「蓋を一気に開けようとせず、本体側を肘から捻るようにして、少しずつ力をかけながら緩めていくこと」を意識しています（※個人的には“回す”というより“捻るという感覚の方がしっくりきています）。

また、手が滑らないようにしっかりと蓋を押さえることや、本体側を持つ手をしっかり密着させて固定した状態で捻ると、より開けやすくなると感じています。

なお、動画では撮影の関係で左手で捻っていますが、利き手で行っていただいた方が力は入りやすいと思います。

日常の中で道具を使わずにできる方法としてご紹介しておりますので、同じようにお困りの方の参考になれば嬉しいです。

これまで力いっぱい蓋を回しても開かなかった場面も、この方法なら変わるかも? 次に固い瓶の蓋に出会ったときは、この知恵を試してみてはいかがでしょう♪