いろんな用途で活躍するポリ袋。実は、こんなことまでできちゃうって、ご存知でしたか?

ポリ袋って結ぶと解くのが大変なときあるよね…

そんなときは爪をス～ッと滑らせるだけで袋が閉じれるって知ってた!?

しかも少し引っ張るだけで簡単に開けられるよ

お薬の小分けにも使えるし、野菜の保存にも使えるよ

少し重いものには2,3本線を入れておけば安心

袋の素材とかもあるみたいだけど、スーパーのうっすい袋は留まります!

ぜひ、やってみてね!

(@miroku_rakurashiより引用)

この裏技をInstagramに投稿したのは、時短で楽な家事の方法を発信されている「みろく 暮らしを楽にするアイデア術(@miroku_rakurashi)」さん。

「ポリ袋を結ぶと、解くのが面倒……」そんな日常のプチストレスを解消してくれる方法なんだそう。

やり方はとても簡単で、袋の口を爪でスーッと線をつけるだけ。それだけで袋の口が閉じて、開けるときも軽く引っ張るだけでサッと開くという手軽さです。

野菜の保存はもちろん、お薬や小物の小分けや外出時の持ち運びにも使えて、これはとっても便利ですよね!

中身が少し重いときは、線を2〜3本にすると、よりしっかり閉じられて安心なんだとか。袋の素材にもよるけど、スーパーの薄手のポリ袋なら留まるとのこと。

お馴染みのポリ袋でこんな使い方ができちゃうなんて驚きです! さっそく試してみたくなりますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数92.3万回以上、5千件以上のいいねを記録(3月31日時点)。「すごい 便利!」「不思議ですね〜やってみます」「絶対やってみたいし、人に教えてあげたい〜ドヤ顔で(笑)」「目からウロコってこのことを言うのでしょうね 素晴らしい」「簡単に出来ました 凄い! ビックリです」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

ポリ袋をうまく閉じるコツを投稿主さんにお聞きすると、「厚手のビニールだとその分力を入れざるを得ないので、薄手のものの方が手軽に活用していただけます。ちなみにですが、アイラップのような加熱可能なビニールは出来ないようです」と教えてくださいました。

普段の活用シーンについては「スーパーで使う事が多く、子どもにお菓子を持たせる時に便利です。あと、濡らしたくないものを一時的に入れて置くこともあります。湿ったタオルを入れる時も便利です!」と、お話しくださいました。

手軽なのにしっかり役立つこの裏ワザ。ぜひ日常で活用してみてはいかがでしょう♪