Snow Manの佐久間大介とバナナマンの日村勇紀が、話題の“せいろ”にすっかり魅了された。2日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)で、初心者でも簡単に使えると話題の“せいろ”を深掘り。最初は「せいろでそんないけるか?」と半信半疑だったが、チーズフォンデュやカレー、蒸しラーメンまで広がるレシピに衝撃を受け、「50倍くらい好き」と熱量たっぷりに語った。

今回のテーマが“せいろ”と知った佐久間は当初、「せいろでそんないけるか?」と半信半疑。しかし、昨年のトレンド料理ワード大賞で「せいろ蒸し」が大賞を受賞するなど、今や料理好きだけでなく、忙しい人たちからも注目を集めているという。

“おしつじさん”として登場するのは、せいろ愛好家歴20年以上の料理家・りんひろこ氏と、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄。もともとほとんど料理をしてこなかったという森も、せいろと出会って以来その便利さに夢中になり、今では週の半分はせいろ料理を作っているという。森は、せいろについて「時代にマッチした究極の調理法」と魅力を熱弁する。

せいろは、油をほとんど使わずヘルシーで、食材を入れて蒸すだけという手軽さも魅力。番組では、チーズフォンデュ、蒸しサケ定食、バターチキンカレー、オリジナル蒸しラーメンなど、意外なアレンジレシピが続々登場した。

実際にせいろで作ったサラダチキンを試食した日村は「全然違う。同じものなのに、いいマグロと普通のマグロくらい違う」と独特の例えで絶賛。佐久間が「すごい、鶏をマグロで例え始めた」とツッコミ、笑いを誘う。

さらに、蒸しサケ定食やバターチキンカレーを味わった佐久間は「いや、けっこう俺、今、刺さってるな～」「正直こんなにすごいやつだって思ってなかった」とすっかり魅了された様子。日村も「ほんとマジでナメてた、せいろのこと」と率直な感想を漏らした。

ラストには、森がスタジオに登場し、市販の蒸し麺を使った“失敗知らず”のオリジナルアレンジ麺作りに挑戦。佐久間はカルボナーラ風の蒸しラーメン、日村はしょうがポン酢ソースにニンニクを加えたパンチのある一杯を作る。

すっかり“せいろ沼”にハマった佐久間は「マジで今見ててくれてる人が思ってる50倍くらい、俺これ、今すっごい好き“せいろ”」と熱量たっぷりにコメント。完成したラーメンを食べると、「うん、うめぇ～! うめぇ～!」「マジうますぎる」と大興奮していた。

TVerでは、地上波放送分に未公開シーンを含めた特別版を配信中。森が普段ハマっている“せいろアレンジレシピ”も紹介されている。

【編集部MEMO】

『サクサクヒムヒム』では特番時代から、「名探偵コナン」「BTS」「声優」「おぱんちゅうさぎ」「ストリートファイター6」「和山やま」「麻辣湯」「マネスキン」「パンどろぼう」「アオアシ」「ラーメン二郎」「サモエド」「平成女児ブーム」「シルバニアファミリー」「リロ＆スティッチ」「BE@RBRICK(ベアブリック)」「韓国コンビニ」「小田切ヒロ」「Naokiman」「マインクラフト」「隅田川花火大会」「味仙」「伊藤潤二」「刃牙(バキ)シリーズ」「HANA」「快活CLUB」「ARG」「コジコジ」「551蓬莱」「坂元裕二」「ユニクロ」「ぺえ」「油そば」「観光列車」「アートネイル」「日本人振付師」「タコス」「新宿ゴールデン街」「細田守監督」「冬アイス」「穴場温泉街」「から揚げ」「ストリートダンス」「冬の北海道」「チョコレート」「鳥貴族」「猫写真集」「ホルモン」「無印良品」「最新家電」「DJ」「物件探し」を深堀り。2025年の年末には『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』も放送された。

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