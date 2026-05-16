「かっけぇ～! と思って」元日向坂46でタレントの松田好花が、松岡昌宏の粋なエピソードを明かした――。

松田好花

「2軒目まで行って楽しんで」「はじめてスナックに」

松岡主演の舞台『はがきの王様』に出演する松田。12日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「あとはもう届けるだけ。ここまでやってきた稽古を、みなさんに観ていただけるソワソワもありつつ、楽しみですね」とドキドキ。共演陣との仲も深めているようで、「みなさんとすごくいろんな時間を共有させていただいて。チーム感も増しているので、いい公演になるのではないかと確信してます。頑張ります!」と意気込んだ。

リスナーからは、松岡がラジオで、「結構、お酒飲める。ずいぶんきれいな飲み方をする」と褒めていたという報告も。これに、松田は、「こんな素敵な褒め方あります?」と声を上げ、「そんな自覚なかったんですけど……。そんな風に見えてたら、すごいうれしい」と照れ笑い。実は、共演者たちともつ鍋を楽しんだあと、スナックに行ったことも明かし、「2軒目まで行って楽しんで。はじめてスナックに連れて行っていただいて」とうれしそうに話した。

また、「松兄(松岡)って、めちゃめちゃ粋なんですよね」と感心しきりの松田。人生初のスナックだったため、何を注文しようか迷っていると、「お酒の種類もよくわかんないし。そしたら、こっそり“薄めで”って言ってくださってたみたいで。“薄めで作っておきました”ってママが持ってきてくれた」といい、「かっけぇ～! と思って。すごくないですか!?」と松岡の気配りに感謝。「松兄こそ、きれいな飲み方というか。アシストみたいな」と尊敬の念を込めて結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。