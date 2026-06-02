ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、カルチャーメディア『Quick Japan』の誌面や公式サイトへ、声優の小原好美との対談インタビュー相手として出演するライバーを決定するオーディションイベント「国内最大級のカルチャーメディア『Quick Japan』インタビュー企画! 大人気声優“小原好美”と豪華共演」を1日より開催している。

『Quick Japan』の誌面や公式サイトへ出演チャンス

「国内最大級のカルチャーメディア『Quick Japan』インタビュー企画! 大人気声優”小原好美”と豪華共演」は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバーであれば、Vライバーや着ぐるみなどで活動中の顔出しをしていないライバーも参加が可能なアプリ内イベント。イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計2名のライバーは、『Quick Japan』の誌面や公式サイトにおいて、小原好美の対談相手として出演することができる。また、オーディションに選出されなかった場合でも、上位10名は、『Quick Japan』の公式Webサイトへ掲載される。