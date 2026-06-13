「そんなこと言ってええの……?」お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基が、“人生観が変わった”先輩芸人の一言を明かした――。

後藤輝基

「え? そんなんで? と思うかもしれないですけど…」

3日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に、ゲスト出演した後藤。影響を受けた先輩芸人を聞かれると、「芸人の人生観がちょっと変わった言葉が1個ある。え? そんなんで? と思うかもしれないですけど……」と回想。続けて、「みんなダウンタウンの影響を受けて。もう一言も笑わんみたいな。他の人がネタやってんの、モニターで見ても笑わない」と若手時代を振り返り、「ネタ終わって、ホンマしかめっ面で。見たか! ウケてたやろ? みたいな。誰かが誰かを褒めることもなく」と明かした。

当時の殺伐とした雰囲気のなか、自身もピリピリしていた後藤だったが、「モニター見てたひょうひょうとした中川家の剛さんが、“自分おもろいな”って言うたんです」と吐露。「そのときに衝撃を受けた」そうで、「そんなこと言うてええの……? みたいな。“ありがとうございます!”って言うたんですけど。あの辺から、パッと変わった。僕の中で。他人を認めていいんだとか。普通の人が聞いたら、普通の言葉かもしれないですけど……」と剛の一言に感銘を受けたという。

「ホンマに取り繕うことなく。“自分おもろいな”って言われてすごいうれしかったし。“言ってええねや。俺もそう思ったときは、他人に言おう”とか」と自身の変化を語った後藤。佐久間宣行氏が、「東京だと、(おぎやはぎの)矢作さんがそうだったと聞くんですよ。みんな褒めないってときに、矢作さんだけが“面白いね～”って言ってくれたって」と語ると、後藤は、「なるほど」と納得の声を上げながら、「なんかそれは、ちょっとホンマに衝撃だった」と改めて剛の一言に感じ入っていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。