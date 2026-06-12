TBSにて2023年に放送されたドラマ『VIVANT』の第2シーズン(毎週日曜21:00～)が、7月より2クール連続で放送される。前作は視聴者を驚かせる怒涛の展開に大きな話題を呼んだ。

新シーズンに期待が高まる中、番組公式SNSでは続々とティザービジュアルが公開され、番組を楽しみに待つファンからのコメントが寄せられている。

SNSで最新ティザービジュアルが公開

放送当初も毎話謎が話題を呼び、“考察班”がSNS上で今後の展開を予想することが恒例となっていた。

今回のティザービジュアル公開に際してもすでに考察班の動きは始まっている。

「このビジュアルはアゼルバイジャンのようです」

「二人分のワイン...野崎さん&野木さん?」

「窓に殴り掛けされた文字が気になる...イニシャル?暗号?」

「電波暗室?別班が何か調べるのか?」

など、少ない手がかりから今ある情報を集め放送に備えているファンの様子がうかがえる。

初回放送の日時は公開されておらず、「いつ始まるの?!」「楽しみ!」と期待の声が多く寄せられている。

2クール放送ということで、今回の第2シーズンも大きな注目を集めることとなるだろう。

なお、第1シーズンはTVer／TBS FREEで再配信されている。