2026年に続編が放送決定したTBSテレビ日曜劇場『VIVANT』から、まさかの“別班饅頭味”のグミが登場。全20種のステッカーが付いた豪華仕様に、Xでは驚きと期待の声が多数寄せられています。

日曜劇場「VIVANT」 ステッカー付きグミ

7月、発売予定。

──グミは別班饅頭味

──ステッカーは全20種(うちシークレット2種)

(@candytoy_cより引用)

こちらが、『VIVANT』のダイカットステッカー(1枚)に、別班饅頭味のグミキャンディ(26g)が付いた食玩です。「別班」の連絡手段として使用されるお供え饅頭が、こんな形で商品化されるとは……。

ステッカーは、『VIVANT』ロゴやヴィヴァンちゃんに加え、みんな大好きドラムや1期が蘇る名言を収録。さらに、乃木や野崎、黒須、ノコルがまるで上司に⁉な気分を味わえる上司ステッカーなど、全20種(うちシークレット2種)がラインアップされています。

このニュースに、SNSでは「え、日曜劇場って食玩になることあんのwwwしかもグミ、素晴らしい」「…待て、饅頭味ってどないやねん笑」「乃木のお前を排除するステッカー欲しいが、別班饅頭味を食べ切れるのか?」「ノコルンの働けステッカー超欲しい!!!スマホに貼って毎日盛々働く!!」「やばいノコル様に働けって言われたいwwwwww死に物狂いで働きます」「これ全部集めたい。いや集める」と話題に。

価格は270円、発売日は7月です。『VIVANT』の続編も気になりますが、グミの味も気になる～! 果たして、別班饅頭味とは!? ぜひ、ご自身の舌で確かめてみてくださいね。

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