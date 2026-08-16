「離婚するか別居か選んでください」杉浦太陽＆辻希美、結婚20年目直前の危機「ひどいこと言ってしまった」

「離婚するか別居か選んでください」――杉浦太陽と辻希美夫妻が、17日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00～)にそろって初出演する。芸能界きっての仲良し夫婦として知られる2人だが、実は収録前日に仲直りしたばかり。杉浦が「のんにひどいこと言ってしまった」という夫婦ゲンカの一部始終が明かされる。

杉浦太陽「言うの!?」

第5子が誕生し、7人の大家族となった杉浦家。芸能界きっての仲良し夫婦として知られる2人だが、実は収録直前に“大騒動”が起きていたという。

仲直りしたのは、なんと収録前日。しゃべくりメンバーからその夫婦ゲンカを掘り下げられると、杉浦は「言うの!?」と慌てる。

杉浦によると「のん(辻)にひどいこと言ってしまった」といい、これに辻が返したのが「離婚するか別居か選んでください」という言葉だった。

一体、2人の間で何があったのか。まもなく結婚20年目を迎える夫婦のリアルな一面と、そのケンカの顛末が語られる。

子育てのモットーは「男のプライドは玄関に置いていく」

7人家族が暮らす自宅にも迫る。敷地内には巨大遊具やプール、トランポリンに加え、サウナや防音スタジオまで完備。週末になると子どもたちの友人が20人近く遊びに来るのが習慣だという。その様子に、しゃべくりメンバーも「遊びに行きたい!」「子ども遊ばせて俺サウナ入りたい」と盛り上がる。

子育てについて、杉浦が大切にしているのは「男のプライドは玄関に置いていく」こと。自宅では仕事を忘れ、家族と向き合うことをモットーにしている。

一方、辻が大切にしているのは、家族みんなで過ごすイベント。「10代のとき仕事ばかりしてたので、誕生日会とかクリスマスとか、イベントをやったことがなくて」といい、結婚以来、誕生日やクリスマスなどのイベントには全力で取り組み、家族全員で集まることを心がけているという。番組では、家族による全力のコスプレ写真も公開される。

辻希美の父も登場 杉浦に一度だけ苦言

スタジオには辻の父も登場。普段から杉浦家へたびたび遊びに来るほど良好な関係だというが、これまでに一度だけ杉浦へ苦言を呈したことがあったそう。杉浦が「結婚前に挨拶に来たときに…」と、当時のエピソードを振り返る。

さらに、東京都板橋区出身の辻と、板橋区観光大使を務める杉浦が、家族で通う地元のおすすめスポットを紹介。

温浴施設をはじめ、辻が「物心ついた時に初めて行った」という激安パン店、辻の母が経営するハンバーガーショップ、新鮮な地域野菜を味わえるスポット、「板橋区立 熱帯環境植物館」など、杉浦家ゆかりの場所が登場する。

番組の最後には、杉浦から辻へ手紙が贈られる。2007年に結婚し、家族を増やしながら歩んできた2人。収録前日まで大ゲンカをしていたというリアルな夫婦の姿もさらけ出した杉浦が、まもなく迎える結婚20年目を前に、愛する妻へ現在の思いを伝える。

【編集部MEMO】

杉浦太陽は1981年3月10日生まれ。俳優・タレントとして活動し、特撮ドラマ『ウルトラマンコスモス』で主人公・春野ムサシを演じた。2007年に辻希美と結婚。テレビ番組やイベントなどで料理、子育て、家庭にまつわる活動も展開している。



辻希美は1987年6月17日生まれ、東京都出身。2000年にモーニング娘。の4期メンバーとして加入し、2004年にグループを卒業。タレントとしてテレビやイベントなどで活動するほか、生活や子育てについて発信している。2007年に杉浦太陽と結婚し、2026年に第5子が誕生した。

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