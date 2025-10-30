2026年の日曜劇場枠(毎週日曜21:00～)で放送される堺雅人主演の『VIVANT』続編に関して、Veo 3による生成AI映像を使用することが30日、明らかになった。地上波本編映像への導入はTBSドラマとして史上初の挑戦となる。

「AI Agent Summit ’25 Fall」で『VIVANT』続編での生成AI映像の使用を発表

同日、Google Cloud主催の「AI Agent Summit ’25 Fall」に本作のプロデューサー・飯田和孝氏とマーケティング＆データ戦略局の宮崎慶太氏が登壇。Veo 3による生成AIの地上波本編映像への活用を発表した。

この取り組みは、TBS社内で発足したAI活用プロジェクト活動の一環で、Googleのメディア生成AI「Veo 3」のユースケースの一例だという。

ドラマにおけるCGやVFXという技術は、世界水準のハイクオリティでスペクタクルなシーンでの活用のみならず、実は通常のドラマシーン内でも多岐にわたる場面で活用されているものであり、限られたドラマ制作チームのリソースを最大限に活かすため、今回「業務効率の向上」としてVeo 3で生成した映像を採用。「作業・ルーティンワーク」を効率化し、クリエイターが「創造」に集中できる時間を生み出すことで、TBSはよりハイクオリティな番組制作を目指していく。

