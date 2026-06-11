近鉄リテーリングは11日、近鉄特急「ひのとり」をモチーフにした革製小物シリーズを6月18日から販売開始すると発表した。国内製造の栃木レザーを使用し、名刺ケース、リール付きICカードケース、パスケース、スマホスタンド＆バッグハンガーの4種類を展開する。

「ひのとり」をモチーフにした革製小物シリーズ集合イメージ

いずれもカラーは「ひのとり」をイメージしたブラック×レッドを基本とし、近鉄リテーリングのオンラインショップ「いろどりモール」限定でキャメルも販売する。スマホスタンド＆バッグハンガーはレッドのみ。国内製造の栃木レザーを使い、「ひのとり」のロゴを1点ずつ素押し加工している。

名刺ケース(5,500円)はシンプルなデザインで、サイズは幅11cm・高さ7.5cm・厚さ1cm。内側に「ひのとり」のロゴを施した。リール付きICカードケース(4,300円)は約7cm×10cmで、リール長さは伸ばしたときで約40cmとなる。パスケース(3,900円)は約10cm×約7.5cmで、表面にロゴを施した。スマホスタンド＆バッグハンガー(2,500円)はスマホスタンドとバッグハンガーの機能を備えた多機能キーホルダーで、外出先でも使用しやすいコンパクトな仕様に。サイズは幅11cm・高さ3.2cm・厚さ1.1cmとのこと。

名刺ケース(ブラック×レッド)

リール付きICカードケース(ブラック×レッド)

パスケースキャメル

スマホスタンド＆バッグハンガー

近鉄リテーリング直営の駅ナカ店舗「GOTO-CHI 難波店」「GOTO-CHI 奈良店」「GOTO-CHI 京都店」「irodori kintetsu 阿部野橋店」と、オンラインショップ「いろどりモール」で販売。店舗は6月18日の各店開店時間、オンラインショップは同日10時に販売開始予定としている。