日本旅行は、近畿日本鉄道の団体専用列車「あおぞら II」を貸切運行し、近鉄線の終着駅を巡りつつ大阪上本町駅から近鉄名古屋駅をめざす特別列車ツアー「近鉄団体専用列車『あおぞら II』で行く 近鉄おくのほそ道と寄り道 大阪上本町発近鉄名古屋行」を発表した。

近鉄の団体専用列車「あおぞら II」(日本旅行提供)

出発日は6月13日で、1泊2日の行程。参加者は「あおぞら II」に乗車して大阪上本町駅を出発し、近鉄奈良駅、天理駅、橿原神宮前駅など経由して伊賀神戸駅から伊賀鉄道に乗り換え、上野市駅へ向かう。伊賀鉄道では、元東急1000系の面影を残す200系東急色2両編成を貸切運行。入庫体験も組み込んだ。その後は松阪駅まで移動し、宿泊する。

2日目は松阪駅を出発し、賢島駅、平田町駅、湯の山温泉駅などを巡る。近鉄四日市駅から四日市あすなろう鉄道の貸切列車(新260系2両編成)に乗り換え、内部駅まで往復するほか、ミニ車庫見学も実施する。その後は終着地の近鉄名古屋駅へ向かう。

伊賀鉄道200系東急色(伊賀鉄道提供)

四日市あすなろう鉄道新260系(四日市あすなろう鉄道提供)

旅行代金は大人・小人同額。「あおぞら II」のいずれか1席を利用する1名1席利用プランは3万6,000円、窓側から並びの2席を利用する1名2席利用プランは4万8,800円となる。なお、伊賀鉄道と四日市あすなろう鉄道は自由席のため、着席できない場合がある。最少催行人員は50名。5月1日15時から、専用予約サイトで申込みを受け付ける。