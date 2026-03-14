近畿日本鉄道は、昨年4～11月に運行し、好評を得た「夜行ひのとり(近鉄名古屋駅発)」「ミッドナイトひのとり(大阪難波駅発)」のツアーを「ミッドナイトひのとり」の名称に統一すると発表した。その第1弾として、5月3日深夜から翌朝にかけて「ミッドナイトひのとり」ツアー(朝食付き)を実施し、大阪難波駅発・近鉄名古屋駅発を同タイミングで運行する。

大阪難波発「ひのとり」は5月4日(3日深夜)0時1分頃に発車し、大阪上本町駅、鶴橋駅に停車して大阪線を走行。名張駅で約4時間停車し、大阪線・名古屋線を経由して津駅、白子駅、近鉄四日市駅、桑名駅に停車する。近鉄名古屋駅には7時5分頃に到着予定となっている。

近鉄名古屋発の「ひのとり」は5月3日23時30分頃に発車し、桑名駅と近鉄四日市駅に停車して名古屋線・大阪線を走行。名張駅で約4時間停車し、翌朝、鶴橋駅と大阪上本町駅に停車。大阪難波駅へ6時20分頃に到着する。両コースとも名張駅で約4時間停車予定だが、下車・降車は行えない。翌朝は名張市の老舗食堂「賛急屋(さんきゅうや)」の特製朝食を用意。近鉄名古屋駅・大阪難波駅到着後は各自自由散策となる。

このツアーでは、快適性を追求した3列シートのプレミアム席をはじめ、レギュラー席2席を1人で利用できるレギュラー席単独利用プラン、家族や友人と利用できるレギュラー席ペア席プランを用意(幼児・乳児は参加不可)。「ひのとり」の座席は全席バックシェルを設置しており、後ろの座席の乗客に気兼ねなく最大限までリクライニングできるとのこと。

大阪難波～近鉄名古屋間で利用する場合、旅行代金はプレミアム席9,900円、レギュラー席単独利用8,000円(1名で2席利用)、レギュラー席ペア席利用6,200円(2名で2席利用)。なお、「ミッドナイトひのとり」ツアーは夏休みや秋の連休にも運転を計画している。