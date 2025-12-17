近鉄リテーリングは、「ひのとり」や観光特急「しまかぜ」など近鉄の人気列車をモチーフにした鉄道グッズを12月23日に発売する。大人向け鉄道ブランド「Trainism(トレニズム)」とのコラボレーション企画で、日常や職場でも使いやすい雑貨として展開する。

近鉄特急をイメージしたグッズの集合イメージ

人気の近鉄特急「ひのとり」と、30000系「ビスタカー」、観光特急「しまかぜ」「青の交響曲(シンフォニー)」「あをによし」の全5車種をモチーフとして採用。各列車のエンブレムやラインなど、特徴的なデザインとカラーリングを取り入れ、鉄道ファンであることをさりげなく表現できるデザインとした。

商品は「トレインタオル」「トレインパスケース」「トレインペンケース」の3種類を用意。「トレインタオル」は泉州産のガーゼタオルに車両のエンブレムをプリントしたタオルハンカチで、サイズは約25cm×25cm、価格は880円。「トレインパスケース」は合皮素材にエンブレムをプリントした仕様で、ストラップの着脱が可能。価格は1,980円。「トレインペンケース」は帆布生地にエンブレムをプリントしたデザインで、価格は1,650円とのこと。

「トレインタオル」5種イメージ

「トレインパスケース」5種イメージ

「トレインペンケース」5種イメージ

各商品とも大阪難波駅、近鉄奈良駅、京都駅の駅ナカ店舗「GOTO-CHI」各店と、大阪阿部野橋駅(改札外)の「irodori kintetsu阿部野橋店」で取り扱う。あわせて近鉄リテーリングのオンラインショップ「いろどりモール」でも販売を予定しており、12月23日から店舗販売、1月7日10時からオンライン販売を開始する。