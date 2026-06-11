アート雑貨メーカーのケンエレファントは、東映制作の特撮テレビドラマ「宇宙刑事シリーズ」より『宇宙刑事ギャバン』のカプセルトイシリーズ第2弾として「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」(全5種類)を、2026年6月中旬に発売する。

今回は、昨年12月に発売したカプセルトイ「宇宙刑事 メタルコレクション」に続き、日常使いにも便利な全5種のグッズコレクションを発売する。『宇宙刑事ギャバン』は、1982年に放送された特撮ヒーローで、メタル調の銀色スーツをまとった主人公が宇宙犯罪組織と戦うメタルヒーローシリーズの原点として知られる作品だ。

背景に首領ドン・ホラーが鎮座するエコバッグ、ドル＆ギラン円盤の迫力あるイラストを採用したハンカチ、疾走感たっぷりなサイバリアンが描かれたコインケースなど、ファン胸熱のラインナップだ。どこか懐かしさ溢れるレトロ風なイラストは、自社デザイナーによる描き下ろし。

なお本製品は「カプセルトイ版」と「ボックス版」の2形態で展開。ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE(ケンエレストア)」では、製品の発売に先駆け、「ボックス版」の予約を受け付けている。

「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」製品概要

発売日：2026年6月中旬

販売価格：カプセルトイ版／1個400円(税込)、ボックス版／1個440円(税込)

販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ、一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など

企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント

ラインナップ

エコバッグ

ハンカチ

アクリルキーホルダー

缶ミラー

コインケース

(C)東映