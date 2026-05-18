5月17日に放送された『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第14話「宇宙の真理」にて、藤田玲が先代の“ギャバン”御蔭哲真役として登場した。

デス・ギャバンを追ってきた弩城怜慈(演：長田光平)ことギャバン・インフィニティら3人のギャバンを前にしても圧倒的な力の差を見せたデス・ギャバンは蒸着を解除し、怜慈の先代の“ギャバン”だった御蔭哲真(演：藤田玲)が姿を現す。怜慈を自らの陣営に招き入れるため、再びデス・ギャバンに蒸着。魔空空間でギャバンたちを迎え打ち、銀河連邦警察の総力をもってしてもあと一歩のところで逮捕することはできなかった。

藤田玲演じる御蔭哲真がデス・ギャバンに蒸着!

かつては“ギャバン・デスティニー”と呼ばれ、怜慈の先代のギャバンだった男、御蔭哲真はギャバンの名を汚し、デス・ギャバンへとその身を堕とし、ネガエモルギアをばら撒きあらゆる次元で犯罪を引き起こしていた。果たしてデス・ギャバンの真の目的は何か、ギャバン・インフィニティ達は打ち克つことができるだろうか。

藤田玲【デス・ギャバン／御蔭哲真役】コメント

兼ねてよりデス・ギャバンの声を演じさせて頂いておりましたが、ついに顔を出して、先代のギャバン、御蔭哲真として蒸着させて頂く事になりました。歴史のあるギャバンシリーズに関われる事は勿論、「蒸着」を言わせていただける事、大変光栄に思います。何故彼は悪の道に進んだのか…何が目的でエモルギアをばら撒いていたのか今後の展開も目が離せません!

僕自身、特撮作品で何回も変身はさせて頂いていますが、これまでのキャラクターとはまた違う色を出せれば、と思っております。ギャバンの名に恥じぬよう、責任を持って御蔭哲真を演じさせて頂きます。みなさまどうぞ宜しくお願い致します。

TTFCオリジナル"ギャバン"、「補完捜査 ギャバンの非番」で全貌が明らかに

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の放送と連動して、放送であったエピソードのその後やその裏側のストーリーを、そして放送では見られないキャラクターの日常（＝ウラの顔）を補完する東映特撮ファンクラブ(TTFC)で配信中のスピンオフミニドラマシリーズ『補完捜査 ギャバンの非番』。

5月17日午前10時より配信開始する第14話補完捜査「風波流・膨大」に、TTFCオリジナルの新たなギャバン、「ギャバン・アミーゴ」が登場する。シリーズ初回から謎めく透明な存在として密かに登場し、怜慈ら宇宙刑事たちをざわつかせていた「ギャバン・アミーゴ」の全貌とは? テレビシリーズには登場していない新ギャバン・アミーゴは、ファンなら見逃せないキャラクターだ。

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