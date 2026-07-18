ウルトラマンと怪獣たちの魅力を詰め込んだ、夏休み恒例の人気イベント「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」が、2026年7月18日より東京・池袋の池袋サンシャインシティにて開催される。

  • 前列左から、ウルトラマンティガ、ウルトラマンオメガ、ウルトラマン、ウルトラマンテオ、ウルトラマンゼロ、後列左から、オオキダソラト(近藤頌利)、光石イブキ(岩崎碧)

    前列左から、ウルトラマンティガ、ウルトラマンオメガ、ウルトラマン、ウルトラマンテオ、ウルトラマンゼロ、後列左から、オオキダソラト(近藤頌利)、光石イブキ(岩崎碧)

今年(2026年)はウルトラマンシリーズの「原点」となる空想特撮シリーズ『ウルトラＱ』および『ウルトラマン』の放送60周年という記念すべき年であるだけに、会場でのジオラマ展示やステージで繰り広げられる迫力のアクションショーでは、初代ウルトラマンにウエイトを置いた構成となっている。それではここから、「ウルサマ2026」会場展示の注目ポイントをご紹介してみよう。

  • ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル メインビジュアル

    ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル メインビジュアル

  • サンシャインシティ入口前にそびえたつウルトラマン像

    サンシャインシティ入口前にそびえたつウルトラマン像

ウルトラマンからウルトラマンテオまで、60年の歴史を望む会場展示

会場に入ると、歴代ウルトラヒーロー大集合パネルが出迎える。

ウルサマ名物・巨大ジオラマコーナーでは、精密な建物のミニチュアセットの中で怪獣と戦うヒーローたちの勇姿をさまざまなアングルから観ることができる。

  • バルタン星人を押さえつけるウルトラマン。有名な宣伝スチールや「怪獣大図鑑」表紙を思わせる、ファン大興奮の構図だといえる

    バルタン星人を押さえつけるウルトラマン。有名な宣伝スチールや「怪獣大図鑑」表紙を思わせる、ファン大興奮の構図だといえる

  • メトロン星人を前にして闘志を燃やすファイター・ウルトラセブン

    メトロン星人を前にして闘志を燃やすファイター・ウルトラセブン

  • 火山怪鳥バードンにキックを決めるウルトラマンタロウ

    火山怪鳥バードンにキックを決めるウルトラマンタロウ

  • ウルトラマントリガー、ウルトラマンデッカーがウルトラダークキラーと対峙

    ウルトラマントリガー、ウルトラマンデッカーがウルトラダークキラーと対峙

  • ウルトラマンブレーザー、アースガロン、ウルトラマンアーク

    ウルトラマンブレーザー、アースガロン、ウルトラマンアーク

  • ウルトラマンゼロ コスモライズの新たなるアイテム「ウルトライズアイ」の体験コーナー。歴代ヒーローのコードをスキャンして、多彩な音声が発動

    ウルトラマンゼロ コスモライズの新たなるアイテム「ウルトライズアイ」の体験コーナー。歴代ヒーローのコードをスキャンして、多彩な音声が発動

  • ウルトラマンゼットといっしょに、デストルドスを倒す「体験コーナー」。指定の位置に立ち、光線発射ポーズを構えよう

    ウルトラマンゼットといっしょに、デストルドスを倒す「体験コーナー」。指定の位置に立ち、光線発射ポーズを構えよう

『ウルトラマンテオ』展示ゾーンの魅力

ここからは、ウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンテオ』ゾーンへ。巨大な「宇宙ポット脚部」の立体展示の周辺には、光石イブキをはじめ、明心大学・天文研究会メンバーの等身大パネルが展示されている。

  • テオクリスターをかまえるイブキの等身大パネル

    テオクリスターをかまえるイブキの等身大パネル

  • 風間エマ、和泉カンナの等身大パネル

    風間エマ、和泉カンナの等身大パネル

  • 火浦リンタロウのいる天文研究会・部室セットには、劇中で使われたさまざまな小道具類が再現展示されている。プッチーの食べかけと思われる巨大なドーナツも確認できる

    火浦リンタロウのいる天文研究会・部室セットには、劇中で使われたさまざまな小道具類が再現展示されている。プッチーの食べかけと思われる巨大なドーナツも確認できる

  • 部室の窓からは、ウルトラマンテオと怪獣ソデラとのバトルジオラマが見られる

    部室の窓からは、ウルトラマンテオと怪獣ソデラとのバトルジオラマが見られる

内覧会には、イブキ役・岩崎碧とプチ怪獣プッチーが登場。プッチー、イブキ、ウルトラマンテオ、ウルトラマンとの記念撮影も行われた。

  • プッチー、イブキ、2026年の最新ヒーロー・ウルトラマンテオと1966年の初代ウルトラマンが並んで記念撮影

    プッチー、イブキ、2026年の最新ヒーロー・ウルトラマンテオと1966年の初代ウルトラマンが並んで記念撮影

  • 1966年の初代ウルトラマンと並ぶ、2026年の最新ヒーロー・ウルトラマンテオ

    1966年の初代ウルトラマンと並ぶ、2026年の最新ヒーロー・ウルトラマンテオ

  • 招待された子どもたちに囲まれ、笑顔を見せるイブキ(岩崎碧)

    招待された子どもたちに囲まれ、笑顔を見せるイブキ(岩崎碧)

  • 誕生30周年を迎えた『ウルトラマンティガ』立像

    誕生30周年を迎えた『ウルトラマンティガ』立像

  • いくつもの次元を飛び越えて活躍するウルトラマンゼロ立像

    いくつもの次元を飛び越えて活躍するウルトラマンゼロ立像

ウルトラヒーローと記念写真を撮ることのできる「ウルトラショット」はウルサマの大人気コーナー。内覧会ではウルトラマンテオが登場した。

ウルトラライブステージ第一部ハイライト

ライブステージ「前期/STAGE1NEW GENERATION THE LIVEウルトラマンテオ編～そして光は続く～」が公演され、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンオメガ、ウルトラマンテオといった数々のウルトラヒーローが登場した。

  • 冒頭、ウルサマ開幕宣言をするウルトラマンテオとイブキ

    冒頭、ウルサマ開幕宣言をするウルトラマンテオとイブキ

  • ライブステージ第一部は『ウルトラマン』から始まる60年の軌跡をたどる物語

    ライブステージ第一部は『ウルトラマン』から始まる60年の軌跡をたどる物語

  • 宇宙怪獣ベムラーにチョップを叩きこもうとするウルトラマン

    宇宙怪獣ベムラーにチョップを叩きこもうとするウルトラマン

  • 分身攻撃を得意とする宇宙忍者バルタン星人に翻弄されるウルトラマン

    分身攻撃を得意とする宇宙忍者バルタン星人に翻弄されるウルトラマン

  • ベムラーとバルタン星人のそろい踏み

    ベムラーとバルタン星人のそろい踏み

  • ウルトラマンを助けに来たのは、ウルトラマンタロウとウルトラセブンだった

    ウルトラマンを助けに来たのは、ウルトラマンタロウとウルトラセブンだった

  • タイラント、エレキングと戦うタロウ、セブン

    タイラント、エレキングと戦うタロウ、セブン

  • ウルトラセブン

    ウルトラセブン

  • ウルトラ兄弟 永遠の絆

    ウルトラ兄弟 永遠の絆

  • ウルトラマンの歴史をさかのぼり、その存在を消し去ろうとする敵が現れる

    ウルトラマンの歴史をさかのぼり、その存在を消し去ろうとする敵が現れる

  • 第一部タイトル「そして光は続く」ウルトラマンとウルトラマンテオのシルエットに注目

    第一部タイトル「そして光は続く」ウルトラマンとウルトラマンテオのシルエットに注目

  • キリエロイドの猛攻にピンチを迎えるウルトラマンティガ スカイタイプ

    キリエロイドの猛攻にピンチを迎えるウルトラマンティガ スカイタイプ

  • 子どもたちの声援が「光」となって、ウルトラマンティガ マルチタイプに力を与えた

    子どもたちの声援が「光」となって、ウルトラマンティガ マルチタイプに力を与えた

  • 時代を越えて共に戦う、ウルトラマンティガとウルトラマンの最強タッグ

    時代を越えて共に戦う、ウルトラマンティガとウルトラマンの最強タッグ

  • 暴悪星獣ヴィアロガに挑むウルトラマンテオ

    暴悪星獣ヴィアロガに挑むウルトラマンテオ

  • ステージに勢ぞろいした歴代ウルトラヒーロー!

    ステージに勢ぞろいした歴代ウルトラヒーロー!

  • 因縁の相手・宇宙恐竜ゼットンにリベンジマッチを挑むウルトラマン

    因縁の相手・宇宙恐竜ゼットンにリベンジマッチを挑むウルトラマン

  • 赤いボディが鮮烈な印象を与えるウルトラマンゼロ コスモライズ

    赤いボディが鮮烈な印象を与えるウルトラマンゼロ コスモライズ

オープニングセレモニーにはイブキとソラトが登場

オープニングセレモニーでは『ウルトラマンテオ』で主人公・光石イブキ役を務める岩崎碧が登場。ステージにおける自身の見どころを聞かれた岩崎は「変身です!」と、イブキがウルトラマンテオに変身する場面のワクワク感をアピールした。

  • 元気な笑顔をふりまくイブキ(岩崎碧)

    元気な笑顔をふりまくイブキ(岩崎碧)

続いて、前作『ウルトラマンオメガ』で活躍したオオキダ ソラト役の近藤頌利がさっそうと登場。「池袋、1年ぶりだーーー!」と、昨年の「ウルサマ2025」以来のステージ登壇にテンションが高まった状態であいさつを行った。

  • ウルトラマンオメガに変身するオオキダ ソラト(近藤頌利)が登場

    ウルトラマンオメガに変身するオオキダ ソラト(近藤頌利)が登場

ファンからの歓声を聞いた近藤は「去年と変わらない、ファンのみなさんの熱量がすごいですね」と懐かしそうに感想を述べ「キャー! という子どもたちや女性の声とは別に、大人の男性ファンの方々からの『おおおおおーーッ!!』という地響きみたいな声援に驚きましたけど、あれがもうクセになりました(笑)、テオにも、あのときに負けない熱量を届けてほしい!」と、子どもから大人まで、幅広い年齢層のファンによる応援が自分たちの力になっていることを話し、目を輝かせた。

  • 1年ぶりとなるサンシャインシティのステージに立ち、後輩のイブキに力強いエールを贈るソラト

    1年ぶりとなるサンシャインシティのステージに立ち、後輩のイブキに力強いエールを贈るソラト

後輩ウルトラマンである岩崎へのアドバイスとして、近藤は「ウルサマ限定フードは食べたほうがいい! ステージが1日5回もあるからエネルギーを蓄えて」と、ハードなステージをこなすための秘訣を授けたのち「休憩時間の有効な過ごし方」として、現在好評展開中の「ウルトラマンカードゲーム」を薦めていた。

  • ソラトとイブキが「同時変身」を披露

    ソラトとイブキが「同時変身」を披露

  • オメガとテオが登場

    オメガとテオが登場

  • ウルトラマンやウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ コスモライズもかけつけた

    ウルトラマンやウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ コスモライズもかけつけた

最後のあいさつで近藤は「最近も、『ウルトラマンTHE LIVE』の『オメガ編』に出演しましたけれど、最初のころよりもファンのみなさんとの友情を感じるようになりました。おそらく、イブキも同じ気持ちになると思います。60年続く『ウルトラの絆』の誇りを持って、これからのステージに立ってくれると嬉しいです」と、後輩への頼もしい言葉を投げかけ、オメガからテオへ「魂」のバトンタッチを行った。

岩崎はステージ出演について「すごく緊張していたのですが、みんなと一緒に盛り上がれるようにがんばったので、皆さんのおかげでより良いステージができました。これから始まるウルサマ2026では、ぜひみんなで一緒に盛り上がっていきたいと思っています」と、元気いっぱいにあいさつ。近藤から受け継いだ魂を大切に、ウルトラマンテオ/イブキとしてがんばる意欲を示した。

  • 60年もの間、愛され続けてきたウルトラマンの力強いポーズ

    60年もの間、愛され続けてきたウルトラマンの力強いポーズ

  • ウルトラマンゼロ コスモライズ

    ウルトラマンゼロ コスモライズ

  • ポーズを決めるソラトとイブキ

    ポーズを決めるソラトとイブキ

  • イブキ＝テオの戦いはまだ始まったばかり

    イブキ＝テオの戦いはまだ始まったばかり

  • ウルトラマンゼロ コスモライズは今後、どこでどんな活躍をするのだろうか

    ウルトラマンゼロ コスモライズは今後、どこでどんな活躍をするのだろうか

  • ウルトラマンシリーズの歴史において重要な位置を示すウルトラマンティガ

    ウルトラマンシリーズの歴史において重要な位置を示すウルトラマンティガ

  • ウルトラマンオメガ

    ウルトラマンオメガ

  • ウルトラマンテオ

    ウルトラマンテオ

  • 夏はウルサマ! みんなでウルトラヒーローや怪獣たちに会いに行こう

    夏はウルサマ! みんなでウルトラヒーローや怪獣たちに会いに行こう

  • ソラトからイブキへ、光の絆は受け継がれていく

    ソラトからイブキへ、光の絆は受け継がれていく

  • イベント終了後、出口ではウルトラマンゼロの「お見送り」が行われた

    イベント終了後、出口ではウルトラマンゼロの「お見送り」が行われた

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN サンシャインシティ」は2026年7月18日から8月24日まで開催(休業日8月4日)。

開催概要「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」

  • 前期/STAGE1　7月18日(土)～8月3日(月）
  • 後期/STAGE2　8月5日(水)～8月24日(月）

※休業日8月4日(火）

  • 会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールB

(C)円谷プロ
(C)円谷プロ(C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京
(C)円谷プロ(C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京

秋田英夫

あきたひでお

主に特撮ヒーロー作品や怪獣映画を扱う雑誌・書籍でインタビュー取材・解説記事などを執筆。これまでの仕事は『宇宙刑事大全』『大人のウルトラマンシリーズ大図鑑』『ゴジラの常識』『仮面ライダー昭和最強伝説』『日本特撮技術大全』『東映スーパー戦隊大全』『上原正三シナリオ選集』『DVDバトルフィーバーJ（解説書）』ほか多数。

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