ウルトラマンと怪獣たちの魅力を詰め込んだ、夏休み恒例の人気イベント「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」が、2026年7月18日より東京・池袋の池袋サンシャインシティにて開催される。

今年(2026年)はウルトラマンシリーズの「原点」となる空想特撮シリーズ『ウルトラＱ』および『ウルトラマン』の放送60周年という記念すべき年であるだけに、会場でのジオラマ展示やステージで繰り広げられる迫力のアクションショーでは、初代ウルトラマンにウエイトを置いた構成となっている。それではここから、「ウルサマ2026」会場展示の注目ポイントをご紹介してみよう。

ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル メインビジュアル

サンシャインシティ入口前にそびえたつウルトラマン像

ウルトラマンからウルトラマンテオまで、60年の歴史を望む会場展示

会場に入ると、歴代ウルトラヒーロー大集合パネルが出迎える。

ウルサマ名物・巨大ジオラマコーナーでは、精密な建物のミニチュアセットの中で怪獣と戦うヒーローたちの勇姿をさまざまなアングルから観ることができる。

火山怪鳥バードンにキックを決めるウルトラマンタロウ

ウルトラマンゼロ コスモライズの新たなるアイテム「ウルトライズアイ」の体験コーナー。歴代ヒーローのコードをスキャンして、多彩な音声が発動

『ウルトラマンテオ』展示ゾーンの魅力

ここからは、ウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンテオ』ゾーンへ。巨大な「宇宙ポット脚部」の立体展示の周辺には、光石イブキをはじめ、明心大学・天文研究会メンバーの等身大パネルが展示されている。

テオクリスターをかまえるイブキの等身大パネル

内覧会には、イブキ役・岩崎碧とプチ怪獣プッチーが登場。プッチー、イブキ、ウルトラマンテオ、ウルトラマンとの記念撮影も行われた。

誕生30周年を迎えた『ウルトラマンティガ』立像

いくつもの次元を飛び越えて活躍するウルトラマンゼロ立像

ウルトラヒーローと記念写真を撮ることのできる「ウルトラショット」はウルサマの大人気コーナー。内覧会ではウルトラマンテオが登場した。

ウルトラライブステージ第一部ハイライト

ライブステージ「前期/STAGE1NEW GENERATION THE LIVEウルトラマンテオ編～そして光は続く～」が公演され、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンオメガ、ウルトラマンテオといった数々のウルトラヒーローが登場した。

宇宙怪獣ベムラーにチョップを叩きこもうとするウルトラマン

分身攻撃を得意とする宇宙忍者バルタン星人に翻弄されるウルトラマン

ベムラーとバルタン星人のそろい踏み

ウルトラセブン

ウルトラ兄弟 永遠の絆

キリエロイドの猛攻にピンチを迎えるウルトラマンティガ スカイタイプ

子どもたちの声援が「光」となって、ウルトラマンティガ マルチタイプに力を与えた

暴悪星獣ヴィアロガに挑むウルトラマンテオ

赤いボディが鮮烈な印象を与えるウルトラマンゼロ コスモライズ

オープニングセレモニーにはイブキとソラトが登場

オープニングセレモニーでは『ウルトラマンテオ』で主人公・光石イブキ役を務める岩崎碧が登場。ステージにおける自身の見どころを聞かれた岩崎は「変身です!」と、イブキがウルトラマンテオに変身する場面のワクワク感をアピールした。

続いて、前作『ウルトラマンオメガ』で活躍したオオキダ ソラト役の近藤頌利がさっそうと登場。「池袋、1年ぶりだーーー!」と、昨年の「ウルサマ2025」以来のステージ登壇にテンションが高まった状態であいさつを行った。

ウルトラマンオメガに変身するオオキダ ソラト(近藤頌利)が登場

ファンからの歓声を聞いた近藤は「去年と変わらない、ファンのみなさんの熱量がすごいですね」と懐かしそうに感想を述べ「キャー! という子どもたちや女性の声とは別に、大人の男性ファンの方々からの『おおおおおーーッ!!』という地響きみたいな声援に驚きましたけど、あれがもうクセになりました(笑)、テオにも、あのときに負けない熱量を届けてほしい!」と、子どもから大人まで、幅広い年齢層のファンによる応援が自分たちの力になっていることを話し、目を輝かせた。

後輩ウルトラマンである岩崎へのアドバイスとして、近藤は「ウルサマ限定フードは食べたほうがいい! ステージが1日5回もあるからエネルギーを蓄えて」と、ハードなステージをこなすための秘訣を授けたのち「休憩時間の有効な過ごし方」として、現在好評展開中の「ウルトラマンカードゲーム」を薦めていた。

オメガとテオが登場

ウルトラマンやウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ コスモライズもかけつけた

最後のあいさつで近藤は「最近も、『ウルトラマンTHE LIVE』の『オメガ編』に出演しましたけれど、最初のころよりもファンのみなさんとの友情を感じるようになりました。おそらく、イブキも同じ気持ちになると思います。60年続く『ウルトラの絆』の誇りを持って、これからのステージに立ってくれると嬉しいです」と、後輩への頼もしい言葉を投げかけ、オメガからテオへ「魂」のバトンタッチを行った。

岩崎はステージ出演について「すごく緊張していたのですが、みんなと一緒に盛り上がれるようにがんばったので、皆さんのおかげでより良いステージができました。これから始まるウルサマ2026では、ぜひみんなで一緒に盛り上がっていきたいと思っています」と、元気いっぱいにあいさつ。近藤から受け継いだ魂を大切に、ウルトラマンテオ/イブキとしてがんばる意欲を示した。

ウルトラマンゼロ コスモライズ

ポーズを決めるソラトとイブキ

ウルトラマンゼロ コスモライズは今後、どこでどんな活躍をするのだろうか

ウルトラマンシリーズの歴史において重要な位置を示すウルトラマンティガ

ウルトラマンオメガ

ウルトラマンテオ

夏はウルサマ! みんなでウルトラヒーローや怪獣たちに会いに行こう

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN サンシャインシティ」は2026年7月18日から8月24日まで開催(休業日8月4日)。

開催概要「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」

前期/STAGE1 7月18日(土)～8月3日(月）

後期/STAGE2 8月5日(水)～8月24日(月）

※休業日8月4日(火）

会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールB

(C)円谷プロ

(C)円谷プロ(C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京

(C)円谷プロ(C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京