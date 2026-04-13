4月11日より、“ヒーローショーの聖地”である東京ドームシティ シアターGロッソにて、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系)のヒーローショー「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー 第1弾」『「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ シアターGロッソに現る!」 夢かうつつか?宇宙で一番!? ギャバいミッションスタート』が開幕した。公演の写真を交え、ネタバレなしで初日の様子をレポートする。

超宇宙刑事ギャバン インフィニティ、次元を超えてGロッソに出張!

2026年2月15日より放送がスタートした『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、最新の映像表現と演出手法により世界観をゼロから構築した“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾作品だ。

シリーズ第1弾公演となる本作『「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ シアターGロッソに現る!」 夢かうつつか?宇宙で一番!? ギャバいミッションスタート』では、次元を越えて全宇宙を守るニューヒーロー「ギャバン・インフィニティ」に加え、「仮面ライダーゼッツ」も登場し、ヒーローショーならではの“二大ヒーロー”夢の競演が実現する。

ネガティブなパワーを持つ「ネガエモルギア」を使う男や怪人エモンズに襲われ、混乱におちいるシアターGロッソに遊びに来た観客たち。そこに颯爽と駆けつけたのは「蒸着(変身)」して赤色のスーツをまとうヒーロー「ギャバン・インフィニティ」だ。しかし戦いの中で宿敵「デス・ギャバン」が現れ、謎の世界に……。

本来ならば他の次元には来られないはずの、別次元(世界)で活躍するギャバン「ギャバン・ブシドー」「ギャバン・ルミナス」、さらには作品すら異なる「仮面ライダーゼッツ」も登場。自立型AIアシスタントのアギ曰く、「シアターGロッソには不思議な力が宿っている」とのことだが、一体なぜこのような展開になるのか、ぜひシアターGロッソで目にしてほしい。

また、本公演の撮影・録音・録画は禁止だが、特別に“公演の最後に撮影可能な時間”もある。手持ちのスマートフォンでヒーローたちの静止画を撮影できるので、公演に来た思い出になりそうだ。

"僕と握手"のお出迎えや握手会&撮影会も!

Gロッソといえば、ヒーローショーの伝統である“僕と握手”。本公演もギャバン・インフィニティが入場者を出迎える。

公演終了後には、握手会と撮影会も実施。握手会(Gロッソオリジナル サイン入り色紙付き、1名につき800円)ではギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスに加え、仮面ライダーゼッツが参加。撮影会(Gロッソオリジナル 写真台紙付き、写真1枚につき1,350円)ではギャバン・インフィニティ、仮面ライダーゼッツと記念写真が撮影できる。

さらにフォトスポットやグッズの販売・展示などもあり、ショーの前後も2大ヒーローの魅力を思う存分楽しめるだろう。超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー シリーズ第1弾は、5月6日(水・祝)までの土・日・祝日でシアターGロッソにて開催中。チケットの販売や詳細は公式サイトを確認してほしい。

超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー シリーズ第1弾 概要

タイトル：「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ シアターGロッソに現る!」 夢かうつつか?宇宙で一番!?ギャバいミッションスタート

日 時：2026年4月11日(土)～5月6日(水・祝)の土・日・祝日

公演時間：約30分

場 所：東京ドームシティ シアターGロッソ(東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内)

チケット料金

エキサイティングシート(入場特典付き):おとな(中学生以上)3,400円／こども(3歳～小学生)3,000円

プレミアム席(入場特典付き):おとな(中学生以上)3,200円／こども(3歳～小学生)2,800円

一般席:おとな(中学生以上)2,100円／こども(3歳～小学生)1,800円

※お得な「親子セット券」や「自由席」、暗い席が苦手なお子様も安心の「真っ暗にならない席」も販売

握手会(Gロッソオリジナル サイン入り色紙付き):1名につき800円

撮影会(Gロッソオリジナル 写真台紙付き):写真1枚につき 1,350円

チケット販売は、「エキサイティングシート・プレミアム席・一般席(親子セット席含む)・握手会・撮影会」はe＋、「真っ暗にならない席(親子セット席含む)・自由席(公演日前日まで)」は「アソビュー!」にて販売中。