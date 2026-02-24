パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・「パペットスンスン」と、スシローとのコラボ企画第2弾が、3月4日より全国のスシロー店舗にてスタートする。

本コラボは、2024年11月に開催されたコラボ企画の第2弾。今回は「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」に加え、「ツクツク」と「ファンファン」もデザインに登場。コラボ限定ピック付きのおすしや、コラボ限定ステッカー付きのスイーツなどを展開する。

また、おすしのネタをギュッと抱えているスンスンのコラボ限定指人形マスコット(全3種)付きのソフトドリンクのほか、コラボ限定クリアカード(全3種)付きの「天然インド鮪7貫盛り」、コラボ限定クリアポーチ＆シール付きの「ぷちローセット」など、オリジナルのノベルティがもらえるメニューも多数登場する。

コラボ限定クリアピック付き対象商品(3月4日～数量限定)

パペットスンスンコラボ限定クリアピック付きえびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り(250円～)

パペットスンスンコラボ限定クリアピック付きサーモンアボカド(250円～)

コラボ限定ピック付き対象商品(3月18日～数量限定)

パペットスンスンコラボ限定ピック付きこだわりハンバーグにぎり(250円～)

パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻(250円～)

コラボ限定ステッカー付き対象商品(3月4日～数量限定)

コラボ限定ステッカー(全5種)には、期間中(4月1日～4月30日)何度も使えるスシロー5％OFFクーポン付き。

パペットスンスンコラボ限定ステッカー付きふわふわ苺クリームのガトーショコラ(350円～)

コラボ限定クリアカード付き対象商品(3月4日～数量限定)

クリアカードには、コラボ限定オリジナル湯呑みが当たる二次元コードが同封されている。

パペットスンスンコラボ限定クリアカード付き天然インド鮪7貫盛り(1,220円～)

コラボ限定指人形マスコット付き対象商品(3月4日～数量限定)

パペットスンスンコラボ限定指人形マスコット付きソフトドリンク(1,300円〜)

コラボ限定クリアポーチ＆シール付き対象商品

パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ＆シール付きぷちローセット(680円〜)

SNSキャンペーン

3月4日〜3月29日の期間にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿(初回は3月4日午前8時以降に投稿予定)をリポストすると、抽選で20名にスシローで使用できるお食事券10,000円分が当たるキャンペーンを実施する。

(c)PUPPET SUNSUN/PS committee