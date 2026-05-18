CHOCOLATE Inc.は5月26日、「パペットスンスン」とセブン‐イレブン・ジャパンによるコラボレーションとして、オリジナルパン&スイーツなど計7商品を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

パペットスンスンのパン&スイーツが登場

今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした"食感"を楽しめるスイーツに加え、惣菜パン、ドーナツなど全7種を展開する。

「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280.80円)は、まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリーム。

「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321.84円)は、なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた商品。

「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」(183.60円)は、マシュマロのようなふわっと食感のもち生地で、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームと、ブルーベリーソースを包んだ大福。

「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246.24円)は、もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟んだスイーツ。

「スンスンとノンノンのなかよしロール」(203.04円)は、シェアして食べることもできる、食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パン。

「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203.04円)は、ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしいドーナツ。

「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」(278.64円)は、コッペパンにナポリタンを挟んだ具材感たっぷりな食べ応えのある商品。

「パペットスンスン」 レシート応募抽選キャンペーン

オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行する。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たる。実施期間は5月27日～6月6日、応募締切は6月12日となる。

パペットスンスンのオリジナルパッケージ商品も

パペットスンスンのパッケージを採用した森永「ハイチュウおまけ付き」(385円)、「ウェファーチョコ」(220円)も5月28日より順次登場する。

「パペットスンスン」グッズも販売

セブン-イレブンの一部店舗にて、パペットスンスンの「ぬいぐるみキーホルダー(1種)」(1,980円)、「ぬいぐるみバッジ(2種)」(1,100円)を発売する。

「Happyくじ パペットスンスン」が登場

はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」(920.70円)が登場。ぬいぐるみ、フィギュア、アクリルスタンドなど、ここでしか手に入らないアイテムがラインアップしている。

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