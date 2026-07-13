グレイ・パーカー・サービスは、「ナガノキャラクターズ」の新商品「ふわもち！ブラックだらけ ぬいぐるみくじ」を7月17日から販売する。価格は1回1,210円。オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」、およびナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」などで展開する。

今回登場する「ふわもち！ブラックだらけ ぬいぐるみくじ」は、その名の通り“ブラックだらけ”のデザインが特徴。全長約100cmの「BIGロングくまぬいぐるみ」をはじめ、「もっちりくまぬいぐるみM」、「もっちりくまスリッパ」、「モノクロシートクッション（くまのおかお）」、「おかおマスコットバッジ」など、ハズレなしの全11種がラインナップされる。

A賞の「BIGロングくまぬいぐるみ」は、全長約100cmのビッグサイズで、圧倒的な存在感が魅力。

B賞の「もっちりくまぬいぐるみM」は全長約37cmで、ソファやベッドに置きやすいサイズ感に仕上げた。

C賞「もっちりくまスリッパ」は真っ黒仕様で、シックな印象と実用性を兼ね備える。

D賞「モノクロシートクッション（くまのおかお）」は、黒と白の裏表リバーシブル仕様。その日の気分やインテリアに合わせて使い分けられる。

E賞「おかおマスコットバッジ」は全7種で、ボールチェーンと安全ピン付き。キーホルダーやバッジとして使えるほか、バッグなどに付けて持ち歩くこともできる。

オンライン販売は「ナガノマーケット ナガノくじ」で、7月17日11時から8月7日23時59分まで実施。店舗販売は7月17日からナガノマーケット GINZA店、SHINSAIBASHI店、SAPPORO店で開始されるほか、SEOUL店でも入荷次第販売予定となっている。

また、POP UP SHOPでは7月24日からイオンモール高岡、柏高島屋で、7月25日からイコットニコットで販売を開始する。店頭では混雑回避のため1会計3回まで、オンラインくじは回数制限なし。ただし、店舗の状況によって制限数が変更される場合がある。

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