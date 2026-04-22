サニーサイドアップが手掛けるHappyくじに、総フォロワー数300万⼈超えの⼤⼈気キャラクター「パペットスンスン」が初登場する。Happyくじ「パペットスンスン」(920.70円)は、5月29日より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページを参照のこと。

Happyくじ限定の「録り下ろしボイス」アイテムが登場!

今回のHappyくじ「パペットスンスン」は、全9等級＋LAST賞で展開。注⽬アイテムは、LAST賞・SP賞・A賞・B賞にラインアップされたスンスンがおしゃべりしてくれるアイテム。SP賞「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ」は、全高約30cmで、手を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など、全10ボイスでおしゃべりしてくれる仕様。また、LAST賞の「パペットスンスンクロック」は、窓からゆらゆら揺れるスンスンが覗き、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンがここでしか聞けない録り下ろしボイスで時刻をお知らせする。

また、C賞キャニスターやE賞ジッパーバッグなど日常使いできるアイテムや、遊んで楽しいD賞絵あわせカードなど、ファン必⾒のアイテムが豊富にラインアップに揃う。

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SP賞パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]

SP賞は「パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]」。いつでもスンスンと⼀緒に過ごせるふわふわなぬいぐるみで、手を握ると全10ボイスでおしゃべりをしてくれる仕様。サイズ(約)は全高30cm。

LAST賞パペットスンスン クロック[全1種]

Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻をお知らせする。朝やおやつの時間など、スンスンの声で1日のリズムが楽しくなる特別な時計だ。サイズ(約)は全高22.6cm。

A賞パペットスンスン おしゃべりフィギュア［全10種]

スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化。ボタンを押すとおしゃべりしてくれる仕様。サイズ(約)は台座含む全高6.5〜11cm。

B賞パペットスンスン あいづちぬいぐるみ[全5種]

Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる、⼀緒に過ごして楽しいぬいぐるみ。サイズ(約)は、上部⾦具含む座り時全高15cm。

C賞パペットスンスン キャニスター［全6種]

スンスンが野菜やお菓⼦の中に紛れ込んでいる様⼦がかわいいキャニスター。⼩物をかわいく収納できる。サイズ(約)は直径10cm/全高9.5cm。

D賞パペットスンスン 絵あわせカード[全1種]

飾ってかわいい、遊んで楽しい絵あわせカード。いろんな表情のスンスンを楽しめる。サイズ(約)は直径8cm、24枚⼊り。

E賞パペットスンスン ジッパーバッグ［全6種]

スンスンが近づいていく様⼦をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット。サイズ違いで収納や⼩物整理に便利。サイズ(約)はS：W15.5×H12cm/M：W19×H15cm/L：W24×H19cm。

F賞パペットスンスン アクリルスタンド[全9種]

飾ってかわいいアクリルスタンドは、それぞれ違ったデザインや表情で、コレクション欲が高まるアイテムだ。サイズ(約)はW14×H10cm。

G賞パペットスンスン フードピック［全4種]

スンスンや仲間たちの様々なポーズがかわいいフードピック3点セット。お弁当やフルーツに刺してごはんの時を楽しく彩る。サイズ(約)は全高6cm以内。

H賞パペットスンスン ステッカーセット［全5種]

⾊々なデザインで楽しめるステッカー6枚セット。貼っても、スマホに挟んでもかわいいサイズだ。サイズ(約)は7cm⾓内。

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Happyくじ「パペットスンスン」

価格 ：920.70円(税込)

発売日 ：2026年5月29日より発売予定

景品内容：全9等級＋LAST賞

販売箇所：セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン

※店舗により取り扱い中⽌になる場合がございます

※⼀部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

パペットスンスンについて

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。

6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。