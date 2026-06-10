バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」を2026年6月 第4週 より発売する。全10種で価格は300円。
「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」は、サンリオキャラクターズのかわいいめじるしアクセサリー。2025年5月に発売した商品の再販売。全国のバンダイナムコオフィシャルショップ（全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート・ガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSA）限定で再入荷予定。
Part.1とPart.2が発売され、それぞれ10種がラインナップ。Part.2は「コロコロクリリン」「ウサハナ」「チャーミーキティ」「シナモロール」「クロミ」「しろうさ（シュガーバニーズ）」「くろうさ（シュガーバニーズ）」「KIRIMIちゃん.」「こぎみゅん」「はなまるおばけ」。
ラインナップ
- コロコロクリリン
- ウサハナ
- チャーミーキティ
- シナモロール
- クロミ
- しろうさ（シュガーバニーズ）
- くろうさ（シュガーバニーズ）
- KIRIMIちゃん.
- こぎみゅん
- はなまるおばけ