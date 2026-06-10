バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」を2026年6月 第4週 より発売する。全10種で価格は300円。

2026年6月 第4週 発売「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」(全10種・300円)

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」は、サンリオキャラクターズのかわいいめじるしアクセサリー。2025年5月に発売した商品の再販売。全国のバンダイナムコオフィシャルショップ（全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート・ガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSA）限定で再入荷予定。

Part.1とPart.2が発売され、それぞれ10種がラインナップ。Part.2は「コロコロクリリン」「ウサハナ」「チャーミーキティ」「シナモロール」「クロミ」「しろうさ（シュガーバニーズ）」「くろうさ（シュガーバニーズ）」「KIRIMIちゃん.」「こぎみゅん」「はなまるおばけ」。

ラインナップ

コロコロクリリン

ウサハナ

チャーミーキティ

シナモロール

クロミ

しろうさ（シュガーバニーズ）

くろうさ（シュガーバニーズ）

KIRIMIちゃん.

こぎみゅん

はなまるおばけ

コロコロクリリン

ウサハナ

チャーミーキティ

シナモロール

クロミ

しろうさ（シュガーバニーズ）