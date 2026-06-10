バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」を2026年6月 第4週 より発売する。全10種で価格は300円。

  • 2026年6月 第4週 発売「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」(全10種・300円)

    2026年6月 第4週 発売「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」(全10種・300円)

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」は、サンリオキャラクターズのかわいいめじるしアクセサリー。2025年5月に発売した商品の再販売。全国のバンダイナムコオフィシャルショップ（全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート・ガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSA）限定で再入荷予定。

Part.1とPart.2が発売され、それぞれ10種がラインナップ。Part.2は「コロコロクリリン」「ウサハナ」「チャーミーキティ」「シナモロール」「クロミ」「しろうさ（シュガーバニーズ）」「くろうさ（シュガーバニーズ）」「KIRIMIちゃん.」「こぎみゅん」「はなまるおばけ」。

ラインナップ

  • コロコロクリリン
  • ウサハナ
  • チャーミーキティ
  • シナモロール
  • クロミ
  • しろうさ（シュガーバニーズ）
  • くろうさ（シュガーバニーズ）
  • KIRIMIちゃん.
  • こぎみゅん
  • はなまるおばけ
  • コロコロクリリン

    コロコロクリリン

  • ウサハナ

    ウサハナ

  • チャーミーキティ

    チャーミーキティ

  • シナモロール

    シナモロール

  • クロミ

    クロミ

  • しろうさ（シュガーバニーズ）

    しろうさ（シュガーバニーズ）

  • くろうさ（シュガーバニーズ）

    くろうさ（シュガーバニーズ）

  • KIRIMIちゃん.

    KIRIMIちゃん.

  • こぎみゅん

    こぎみゅん

  • はなまるおばけ

    はなまるおばけ