星野リゾートは8月2日、軽井沢星野エリア(長野県北佐久郡)としなの鉄道による通年コラボレーション企画の一環として、「四季を綴る、美食のクルーズ、夏号」を運行する。

本企画は、しなの鉄道が今夏実施する観光列車「ろくもん」の3ヶ月連続特別企画「信州・匠の技に出逢う旅」の第2弾として登場する。この地域の伝統や魅力を大切にする想いに星野エリアが共鳴し、両者の協働による通年コラボレーション企画の夏篇(夏号)として運行が決定した。

運行日は2026年8月2日。「六文銭・佐助コース」は29,000円(大人1名)で定員は28名、「六文銭・幸村コース」は38,000円(大人1名)で定員20名。六文銭・幸村コースでは、信州組子細工の箸置き作りを体験できるほか、軽井沢旧駅舎「ろくもんラウンジ」も利用可能。予約は、しなの鉄道観光列車ろくもん公式サイトで受け付ける。

爽やかな車窓の風景と味わうモーニング

ハルニレテラスの人気店が集結した贅沢なモーニング

爽やかなハルニレテラスの朝を車内へデリバリーする。ウェルカムドリンクで目覚めた後は、CERCLE wine & deliの「特製ローストビーフのサンドイッチボックス」と夏野菜の「ラタトゥイユ」をメインに、「カリフラワーのスープ」を用意。デザートの和泉屋傳兵衛「軽井沢プリン絹のくちどけ」やKaruizawa Vegetableココペリの旬のフルーツまで、各店の味をリレー形式で堪能した後は、丸山珈琲の「ハルニレテラスブレンド」と共に、好みの焼菓子を選べる「スイーツセレクション」が旅のひとときに彩りを添える。人気店の味を一度に味わえる、贅沢な朝食を提供する。(ラタトゥイユは六文銭・幸村コースのみ)

朝の光と高原の風が駆け抜けるクルーズ

本企画は、通常の運行区間を超え、新潟県境の妙高高原駅まで足を延ばす特別なダイヤで運行する。朝8時32分に軽井沢駅を出発し、上田、長野を経て妙高高原、そして再び長野へと至る、しなの鉄道線・北しなの線を横断するダイナミックな路線。車窓には浅間山から妙高山へと移り変わる雄大な夏景色が広がり、標高の高いエリアを巡る旅は、都会の暑さを忘れて涼を楽しむには最適なコース。ハルニレテラスのモーニングから始まり、変わりゆく信州の絶景を眺めながら過ごす、開放感に満ちた鉄道旅が体験できる。

美食・絶景・伝統工芸を五感で楽しむ「体験」の連続

この旅は、移動だけではない「体験」の連続を提案する。ハルニレテラスの美食を味わい、信州の夏景色を眺める。その旅を深める時間として、車内では伝統工芸「信州組子細工」の製作体験を行う。職人が同乗し、釘を使わず木を組み上げる緻密な技法に触れる時間は、知的好奇心を満たす贅沢なひととき。軽井沢の美食、車窓の絶景、そして伝統の技に触れる、ここでしか味わえない特別な鉄道旅を提案する。