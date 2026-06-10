星野リゾートの「リゾナーレ」4施設では、夏休みの計画を立てたい家族に向け、子どもの好奇心を刺激する「Academy～夏休みの自由研究～」プログラムを発表した。4施設とも専用ワークシートを用意し、体験を通じて自由研究を完成させることができる。

モッツァレラチーズ作りを体験

「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は7月20日～8月31日の月・木曜日より1泊2日で、未利用魚を通して海の未来を学ぶプログラム「Fisherman's Academy～夏休みの自由研究～」を開催する。地元の魚屋から、熱海で獲れる魚や未利用魚について学んだあとは、現地での刺し網漁や魚市場での競り見学、魚の特性を活かしたランチ作りを体験。市場に出回らない魚も工夫次第で美味しく食べられることを学ぶ。

「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は、7月24日～8月31日まで、野菜の「種」から「土」への循環を学ぶ食育体験「Farmer's Academy～夏休みの自由研究～」を開催する。農園「アグリガーデン」でさまざまな野菜の種を観察した後、コンポストを通して畑の循環について学びを深めたり、耕うん機を使った土づくりに挑戦。収穫したての夏野菜を使ったピッツァ作りに挑戦できる。

「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は、7月22日～8月28日の水・木・金曜日より1泊2日で、馬の身体や心に向きあうプログラム「Horse Academy～夏休みの自由研究～」を開催する。近隣の乗馬クラブの協力のもと行う「馬のまち」ならではの本格的な体験学習で、聴診器を使って心音や胃の音を確認する健康チェックを行う。厩舎見学を通して人間と馬の感情表現の違いや生活リズムの違いも学習。森の中では騎乗体験もできる。

「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は、7月20日～8月31日チェックインまで、生産から家族と分かち合うまでを体験する酪農プログラム「酪農Academy～夏休みの自由研究～」を開催する。約50頭の牛が放牧されているファームエリアにて、「牛追い」「搾乳体験」を体験。搾乳した牛乳がチーズになる加工工程を見学した後は、モッツァレラチーズを仕上げる体験もできる。出来立てのチーズをのせたピッツァを家族と味わい、食の繋がりを学ぶ。