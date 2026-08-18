星野リゾートが展開する「星のや京都」(京都府京都市)は9月1日～12月10日、平安貴族が愛した秋の名所・嵐山で、日本の美意識を再発見する5つの催しを開催する。

樹齢400年のオオモミジの下での雅楽演奏

同施設は、嵐山の名所である渡月橋から専用の船で大堰川(おおいがわ)を約15分遡った静寂な渓谷に位置している。嵐山は、平安貴族が別荘を構え、秋になると虫の音に耳を傾け、紅葉を愛でながら詩歌を詠み、自然の移ろいの中に美を見出した場所。また、施設の周辺は渓谷の斜面が急であるため、秋には赤や黄に色づいた一本一本の紅葉が際立ち、まるで錦の絹織物のような風景が広がる。喧騒から離れた奥嵐山の静寂の中で、千年前と変わらぬ秋の趣に触れ、京都の秋の風情を贅沢に楽しんでほしいとの思いから、初秋から晩秋それぞれの「特等席」を体感できる5つの催しが企画された。

自然の音色を愛でる「秋宵の虫聞き」

夕暮れに染まる静かな「奥の庭」で、虫の音に耳を傾けながらひやおろしを愉しむ催し。古来、日本人は秋の夕暮れに響く虫の声を、季節の移ろいを感じる風流なものとして愛でてきた。『源氏物語』にも、平安貴族が鈴虫の声に誘われ、酒宴を催す優雅な情景が描かれている。陽が落ちるにつれ、ヒグラシからマツムシやコオロギに変化する音色から秋の訪れを感じる。かつての貴族が秋の夜長を慈しんだように、虫の音と美酒に身をゆだねる、優雅なひとときが過ごせる。開催期間は9月1日～9月30日。

昔から変わらない月明かりを楽しむ「水辺の観月」

同施設の「空中茶室」にてオリジナルの「月見カクテル」を提供する。リンドウの根を原料とする黄金色の薬草酒を注ぐことで、夜空を表現したベースの中に鮮やかな満月が浮かび上がる、特製のドリンク。平安貴族は月の名所として親しんだ嵐山で、空の月を直接仰ぎ見るのではなく、池や盃の水面に映った月を観て楽しんでいた。眼下を流れる大堰川のせせらぎを聞きながら、かつての貴族のように手元のグラスに現れる月を眺める。実施期間は9月25日～10月31日。

小倉山の風景を写す「錦秋の歌なぞり」

紅葉の名所として名高い小倉山が朝日に染まる瞬間を楽しみながら、目の前に広がる情景と重なる名歌を丁寧に書き写す。かつて平安貴族が嵐山の豊かな自然を歌に詠み、藤原定家が『小倉百人一首』を編纂したこの地は、古くから和歌と深いゆかりがある。まだ山肌に緑が残る時期には風の音に秋の訪れを悟る一首を、紅葉のピークには散りゆく美しさを惜しむ一首を、そして冬が近づく頃には川面を彩る散り紅葉を詠んだ一首を。嵐峡の景色を前に、当時の貴族が込めた想いを筆先から辿る。実施期間は11月1日～11月30日。

雅楽演奏とアペリティフを堪能する「錦の宴アペロ」

宵を彩る雅楽演奏

「錦の宴アペロ」は、樹齢400年を数えるオオモミジの下、雅楽の演奏とともにアペリティフを味わう催し。百人一首の編纂地として知られる小倉山を借景にした「奥の庭」で、貴族が興じた宴の情景を現代に再現する。三管が天高く響く日もあれば、琵琶や楽箏が優雅な調べを奏でる日もあり、訪れるたびに異なる趣に出会える。演奏後は、目の前の情景や心の機微を、雅楽の音にのせて詠み上げる特別な時間。実施期間は11月1日～12月10日。

心に留まる一葉を見つける「落葉の彩合わせ」

同施設には多種多様なモミジが自生しており、鮮やかな朱色や陽光に透け輝く黄金色、水に濡れて深みを増した濃紅など、その表情は一刻一刻と変化する。秋の気配に満ちた庭園を巡り、数多ある色彩の中から、今の心に響くお気に入りの一葉を見つける体験。散策後は、見つけた一葉と呼応する京唐紙のポストカードに、滞在の記憶を綴る。実施期間は11月15日～12月10日。