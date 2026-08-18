星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は11月4日～29日の間、解禁直後の山梨ヌーボーを味わう、秋のワイン滞在を提案する。

ワインリゾートが提案する秋のワイン滞在

同施設が位置する山梨県北杜市は、2008年に日本で初めて「ワイン特区」に認定されたエリア。日本屈指のワイングローウィングエリアにあることから、ワインを飲むバリエーションはもちろん、ワインにまつわる知的体験、館内施設やアクティビティ、宿泊プランなどワインの魅力に触れる体験を提案している。また、山梨県は今や世界的なワインの銘醸地として知られており、四季の変化に富んだ風土は、ワインを造るのに適した環境であると言われている。

山梨ヌーボーとは、山梨県でその年に収穫された葡萄で、「甲州」または「マスカット・ベーリーA」を使って醸造された新酒ワインのこと。秋の心地よい気候の中、ワインが造られるこの土地で、山梨ヌーボーを味わってほしいとの想いから、秋のワイン滞在を提案する。

解禁直後の山梨ヌーボーを味わう

ワイナリースタッフの対面販売

ピーマン通りのキッチンカーでは、11月3日に解禁されたばかりの山梨ヌーボーが楽しめる。山梨県の新進気鋭なワイナリーのヌーボーから、生産本数の限られた希少なヌーボーまで、期間中10種類が登場。週末にはワイナリースタッフによる対面販売もあるので、今年の葡萄の生育状況や醸造の様子、味わいや香りの特徴について話を聞きながら、ワインを味わえる。また、八ヶ岳ワインハウスでは25mlの少量から山梨ヌーボーのテイスティングが登場。ボトルの購入もできるので、ワインに精通するスタッフと一緒に好みの山梨ヌーボーを探すこともできる。

山梨ヌーボーに合わせて楽しめるスイーツ

キッチンカーでは、イタリアの郷土菓子「カンノーリ」(1セット1,200円)を提供する。山梨ヌーボーと合わせて楽しめるよう、生地の中には甘さ控えめのリコッタチーズのクリームが入っている。また、トッピングには醸造用葡萄のドライフルーツやくるみを合わせた。山梨ヌーボーとともにワンハンドで楽しめるスイーツ。

「日本ワインディスカバリー」を特別開催

日本ワインディスカバリー

山梨ヌーボーの魅力に迫るイベント「日本ワインディスカバリー～山梨ヌーボー編～」を開催する。山梨ヌーボーとそうではないワインを飲み比べ、熟成期間による味わいの違いや、葡萄の品種により異なる風味を楽しめる。個性豊かな味わいを楽しみながら、山梨ヌーボーについての知識を深めることができる。参加費は無料。