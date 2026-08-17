星野リゾートが展開する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)は9月16日から、ふぐを主役に、鹿肉や山口県が漁獲量日本一を誇る甘鯛を使った秋限定ディナーコース(大人18,000円)をメインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」で提供する。

ふぐと甘鯛のスパゲティー二

OTTO SETTE SHIMONOSEKIは、下関の名産ふぐを全9品中6品に使用した、イタリア料理のコースを提供するメインダイニング。コンセプトは「Il Fascino Di Fugu(イル ファッシノ ディ フグ)」。イタリア語で「ふぐの魅力」という意味で、「ふぐの新たな魅力を発見してほしい」という想いが込められている。

「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」内観

秋限定ディナーコースでは、ふぐと甘鯛の旨味を掛け合わせたパスタや、ふぐと鹿肉を組み合わせたメインディッシュを用意。ドルチェには栗や葡萄を使った秋らしい一皿を提供する。山口県の日本酒やワインを合わせたペアリングもあり、この地域ならではの特別な食体験を楽しめる。

提供期間は9月16日～12月8日。料金は大人18,000円、7～11歳12,600円、4～6歳9,000円、ワインペアリングは8,800円(すべて税‧サービス料込)。公式サイトにて予約を受け付ける。

「ふぐ」を全9品中6品に使用したフルコース

秋に旬を迎えて甘みが増す甘鯛と、ふぐをあわせたスパゲティーニ。甘鯛は身だけでなく、香ばしく焼き上げた皮を使い、身のふわっと広がる優しい甘さと、鱗のザクザクとした食感を楽しめる。「ふぐの糠漬け(ふぐの身を塩や米麹、魚醤などで漬け込んだ発酵食品)」のまろやかな塩味と熟成することで生まれる強い旨味がアクセントとなり、仕上げに削った柚子の皮の爽やかな香りが、心地よい余韻を残す。

ふぐと甘鯛のスパゲティー二

「ふぐと鹿肉のコトレッタ」は、秋になると栄養を蓄え、身の甘みと旨味が一段と増す鹿肉をコトレッタ(肉をパン粉に付けて揚げ焼きにするイタリアの伝統料理)に仕立てた一品。鹿肉にはふぐ刺しに合わせる薬味として知られる「ふくネギ」のピュレとパン粉をまとわせ、ネギの甘みと爽やかな風味が、鹿肉の力強い旨味を引き立てる。ソースには「ふぐの塩辛」にセージやケッパーなどを合わせた。ふぐの塩辛のまろやかな塩気と奥深いコクが鹿肉の味わいに優しく寄り添う。付け合わせの香ばしい炭焼きレンコンとともに、素材の持つ滋味深さを堪能できる一皿。

ふぐと鹿肉のコトレッタ

「栗と葡萄のクレープ」は、イタリアの伝統的な郷土菓子である「ネッチ」(栗の粉を使ったクレープ)をアレンジした、栗と葡萄のクレープ。栗クリームの甘さと、ほうじ茶クリームの焙煎香と心地よいほろ苦さが、相性の良い組み合わせ。サクサクとした栗のチュイル、軽やかなリコッタチーズのエスプーマ、ひんやりとしたミルクチョコレートのグラニテ(シャリシャリとした粗い氷の粒が特徴の氷菓)を重ね合わせた。

栗と葡萄のクレープ

料理にあわせたペアリングも

料理に合わせ、ワインと、山口県で製造が盛んな日本酒をあわせたペアリングメニューも用意。料理とワイン、日本酒を合わせることによってうまれる、新たな味わいや奥行きを楽しめる。