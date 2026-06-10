良品計画は6月11日より、無印良品で販売中のカフェインレスコーヒーを使用した限定メニューやノベルティが楽しめるコーヒートラックイベント「無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック」を東京・大阪・福岡で展開する。

無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック

カフェインレスコーヒーのおいしさを体験できる

コーヒートラックが展開される6月は、梅雨による気圧や湿度の変化から、心身のコンディションへの関心が高まりやすい時期。本イベントでは、カフェインとの付き合い方の一つの選択肢としてカフェインレスコーヒーを提案するとともに、「カフェインレス＝味が薄い」という先入観を覆すような、本来のコクと香りを両立したカフェインレスコーヒーをオフィス街や街頭で楽しめる。

カフェイン入りに比べて夜でも気軽に楽しめるカフェインレスコーヒー。「午後にも気軽にカフェインレスを取り入れる」というライフスタイルを、15時～21時(福岡会場のみ20時まで)の営業を通して実際に体感できる。

提供商品は、「カフェインレスコーヒー ICED」(200円)、「カフェインレスコーヒーフロート ICED」(300円)、「カフェインレスコーヒー カシスソーダフロート ICED」(300円)。来場者限定特典として、「限定ステッカー3種セット」、「カフェインレス ドリップ 個包装」、「カフェインレスコーヒー リーフレット」も用意する。

(左から)「カフェインレスコーヒー ICED」(200円)、「カフェインレスコーヒーフロート ICED」(300円)、「カフェインレスコーヒー カシスソーダフロート ICED」(300円)

(左から)「限定ステッカー3種セット」、「カフェインレス ドリップ 個包装」、「カフェインレスコーヒー リーフレット」

開催日時は、6月11日18:00～21:00が渋谷キャストガーデン、6月12日15:00～21:00がサナギ新宿 イベントスペース、6月13日～6月14日15:00～21:00が渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア、6月16日～6月17日15:00～21:00がグランフロント大阪北館1Fナレッジプラザ、6月18日15:00～21:00があべのHoop 1Fオープンエアプラザ、6月20日～6月21日15:00～20:00がONE FUKUOKA BLDG. 1F北西側広場となる。

約180店舗で飲み比べ試飲会を実施

さらに、無印良品の約180店舗では、カフェインレスコーヒーの味わいを体験できる「カフェインあり・なし」の飲み比べ試飲会を実施する。どちらがカフェインレスコーヒーか伏せた状態で飲み比べ、その香りとコクの違いを確かめられる。

開催日は6月13日～6月14日、6月20日～6月21日。事前予約は不要。詳細は、実施店舗のブログ「おたより」またはSNSで案内する。

限定カフェインレスメニューを販売

コーヒー&アイス展開店舗では、同イベントのために開発したアイスを使用した、限定カフェインレスコーヒーメニューを販売する。また、対象商品の注文でノベルティをプレゼントする。

開催期間は2026年6月26日～7月9日。販売店舗は特設サイトで確認できる。