良品計画は5月27日、日常で不足しがちな「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」を手軽に補えるバウム5種を全国の無印良品の店舗、およびネットストアで発売する。

今回発売するバウムは、既存のバウム(約80～110g)に比べ、1本約57gの食べきりサイズに仕立て、カット幅をやや細くすることで、忙しい朝に簡単に朝ごはんを済ませたい人や、普段朝ごはんを食べない人にも手軽に取り入れやすい大きさに設計。

目的に応じて、「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」の一部を手軽に補えるよう、1本(約57g)当たり、たんぱく質5.0g～6.7g、食物繊維2.1g～4.6gを含んでいる。また、「鉄分がとれるバウム」には、鉄分2.6mgを配合。気分に合わせた味わいを楽しめるよう、甘い味と総菜系の2タイプを展開する。

「たんぱく質がとれるバウム バナナ&ヨーグルト」(180円)は、バナナピューレとヨーグルトを生地に練り込み、さっぱりとした爽やかな酸味とほどよい甘みに仕立てた商品。サクッと軽い食感で楽しめる。

「たんぱく質がとれるバウム エッグ&チーズ」(180円)は、チーズパウダーを生地に練り込み、チーズの風味が引き立つよう甘さを抑えた一品。甘さが控えめのため、1本食べても重くなりすぎず、サクッと軽い食感で食べられる。

「食物繊維がとれるバウム 豆乳&きな粉」(180円)は、豆乳クリームときな粉を生地に練り込み、豆乳のやさしい風味ときな粉の香ばしさが感じられる味わい。

「食物繊維がとれるバウム トマト&バジル」(180円)は、トマト100％のピューレとバジルピューレを生地に練り込み、どちらの風味も引き立つように甘さを抑えて仕上げた商品。

「鉄分がとれるバウム チョコ&オレンジ」(180円)は、ココアパウダーを練り込み、濃厚な味わいと風味に仕立てたチョコの生地と、オレンジペーストを練り込んだ生地を2層に仕立てた商品。チョコの甘さとオレンジの甘酸っぱさが特長。