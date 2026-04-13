良品計画は4月15日、清涼感のあるさわやかなミントの風味を楽しめるお菓子や飲料14種類を全国の「無印良品」の店舗で順次発売する。

ミントの食品を季節限定で発売

今回発売するミントのシリーズは、ひと口目からミントの清涼感を感じられるよう、「ミントと生地の一体感」にこだわって仕上げた。

清涼感を楽しめるミントのお菓子

冷やして味わうことのできるチョコミントのお菓子として、「チョコミントロールケーキ」(490円)、「ひとくち大福 チョコミント&チョコ」(350円)、「チョコミントまんじゅう」(390円)、「チョコミントスティックケーキ」(180円)を展開する。生地のしっとり感やクリーム、餡の配合にこだわり、冷やすことでさらにミントと生地の一体感を楽しめる。

また、軽やかな食感とミントの清涼感を感じられるように、生地の薄さや軽さにもこだわって仕上げた「チョコミントのチュイルサンド」(290円)、「ココナッツマカロン チョコ&ミント」(250円)、「ミントのサブレシトロン」(290円)や、口どけとともにミントの清涼感が楽しめるチョコレート「キャレショコラミント」(350円)、「ボールチョコミント」(290円)を発売する。

冷たさや香り、食感を楽しむ冷凍デザート

昨年も好評だった「素材を生かしたアイス チョコミント」(320円※4月17日より350円)、「素材を生かしたアイス チョコミント クール」(350円)に加え、今年はミントが香るビターなチョコレートアイスにミント風味のキャンデーを入れた「素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート」(350円)を新たに発売する。また、チョコチップ入りのミントクリームの大福と、チョコレート餡とミントクリームを包んだ大福の2種を詰め合わせたさわやかな香りとやさしい甘みが特長の「チョコミントのクリーム大福アソート」(490円)を発売する。

「素材を生かしたアイス チョコミント クール」(350円)

「素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート」(350円)

ミントのさわやかな香りを生かした飲料

昨年も好評だった「牛乳でつくる チョコミントラテ」(390円)に加え、ミントとライムのさわやかな風味に仕上げた丹沢山の天然水を使用した「スパークリングウォーター ミント 無糖」(150円)や、すっきりとした清涼感のある水出しフレーバーティーの「ミント&レモン」(450円)、「ミント&グリーンティー」(450円)を展開する。

「スパークリングウォーター ミント 無糖」(150円)

商品ラインナップ

なお、4月10日より先行して、7種類の商品を無印良品の10店舗にて発売している。先行発売店舗は、「無印良品 札幌パルコ」、「無印良品 銀座」、「無印良品 サンシャインシティアルパ」、「無印良品 西友荻窪」、「無印良品 グランツリー武蔵小杉」、「無印良品 マルエイガレリア」、「無印良品 グランフロント大阪」、「無印良品 阪急西宮ガーデンズ」、「無印良品 イオンモール橿原」、「無印良品 大丸福岡天神」。