にしき食品が展開する「NISHIKIYA KITCHEN」は6月19日、「NISHIKIYA KITCHEN & CAFE(ニシキヤキッチンアンドカフェ)」を「岩沼市子どもの遊びと交流基地miiina」(宮城県岩沼市)内にオープンする。これを記念し、6月23日までの5日間限定で「ニシキヤキッチンオープン記念祭」を開催する。

限定セットを販売

「オープン記念限定セット」(2,850円)を、各日50セット限定で販売する。バターチキンカレー、レモンクリームチキンカレー、豚の角煮カレー、コーンポタージュ、北海道産かぼちゃのチャウダー、カニのビスクの6品を詰め合わせた。

ハズレなしの「抽選会」を開催

各日先着100名限定でハズレなしの「ガラポン抽選会」を開催する。景品は、1等がレトルト食品1パック、2等は当日使える5%OFFクーポン、3等はオリジナルデザイン風船、またはオリジナルステッカーとなる。

抽選会

レトルト食品がもらえるSNS投稿キャンペーン

店頭に設置された「顔出しパネル」で写真を撮り、#ニシキヤキッチンアンドカフェ をつけてSNSに投稿した画面をスタッフに提示すると、レトルト食品1パックをプレゼントする。

SNS投稿キャンペーン

「ソフトクリーム」が100円引き

オープン企画の期間中、カフェメニュー「蔵王牛乳のソフトクリーム」、「蔵王牛乳のチャイソフトクリーム」、「蔵王牛乳のミルク&チャイソフトクリーム」を100円引きで提供する。

蔵王牛乳のチャイソフトクリーム

ワークショップを開催

同店では、オープン企画の期間中に限らず、親子で楽しめるワークショップを定期的に開催する。ワークショップに1回参加するとスタンプを1個集めることができ、集めた個数に応じて特典を用意する。ワークショップは事前予約制のため、店頭スタッフへの声がけ、または電話で予約を受け付ける。

6月19日・6月20日には、オリジナル「ミニナン」づくりのワークショップを開催する。用意された生地を好きな形に成形したり、トッピングしたりとオリジナルの「ミニナン」を作ることができる。1度の体験で、3～5個ほどのナンを作ることができ、作ったあとは焼きたてのナンをその場で食べることができる。残りのナンはお土産として持ち帰れる。参加費は500円、定員は4組(1組あたり4名まで)。

ミニナンづくり

6月21日～6月23日、6月27日、6月28日には、ソースやチョコ、ナッツなどを自由にトッピングしてソフトクリームをカスタマイズできる。価格はソフトクリーム代+150円。定員は4組(1組あたり4名まで)。

ソフトクリームをカスタマイズ

7月4日・7月5日は、スパイスが爽やかに香る「レモネード」のシロップ作りを実施する。作ったシロップは持ち帰り可能。価格は1瓶(約5杯分)が600円、2瓶(約10杯分)が1,000円、定員は4組(1組あたり4名まで)。