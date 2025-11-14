なにわ男子の高橋恭平が「FRAGRANCE Person of the Year」に選出され14日、都内で行われた香りの祭典「FRAGRANCE DAY 2025」内の授賞式に登場した。

なにわ男子の高橋恭平

高橋は独特なデザインの黒のジャケット姿で登場。「賞をいただけて光栄ですし、香水が大好きだったのでうれしい限りです、ありがとうございます」と受賞の喜びを語った。

フレグランスの普段の楽しみ方を聞かれた高橋は、「ラフなスタイルで行きたいなってときは軽い香りをつけて仕事に行ったり、レザーとかジーパンできっちり決めたいときはしっかりした香りにしたり」と香水との付き合い方を説明。最近の好みは“ウッド系”といい、「めちゃくちゃ森を感じられる、森林系みたいな……『木やー！』という香りが大好きです」と笑顔で明かした。

さらに、フレグランスへのこだわりが強いなにわ男子のメンバーを聞かれると「長尾謙杜とか大西流星がいろんな香水つけてるな、という印象があります」と説明。「流星が最近、『いま使ってる恭平の香り、めっちゃいいやん』とか言ってくれて。『あのつけてた香水、どこのか教えてほしい』みたいなやり取りをやっていましたね」とメンバーとのエピソードも披露した。

続けて高橋は「より香水、香りというものを好きにさせていただいたのが、EXILE TAKAHIROさん」とEXILE TAKAHIROとのエピソードも回顧。「仕事をご一緒した後日、TAKAHIROさんがプロデュースされている香水をいただいて。すぐ使わせていただいてなくなったんですけど、『またいただきたいです』と言ったら、またいただいて。『何個でも送るからね』って言ってもらってうれしかったですね」と語った。

「FRAGRANCE DAY 2025」はフレグランス業界の発展と市場活性化を目的に、各ブランド・企業の垣根を越えて開催される年に一度のイベント。この日は「FRAGRANCE DAY AWARD 2025」として、ノミネートされた多彩なフレグランスの中から「トレンドフレグランス部門」「ミニフレグランス部門」「K-フレグランス部門」「コラボフレグランス部門」の受賞アイテムを発表。また、フレグランス業界の発展に寄与した人物を選出する「FRAGRANCE Person of the Year」も発表され、高橋が同賞のコンセプトに一致し、香りの魅力を広く発信する存在として表彰された。

イベントでは、スペシャルゲストとしてガールズグループ・LE SSERAFIMのHONG EUNCHAEも登場。また、授賞式の前には自身でもフレグランスをプロデュースするタレントの重盛さと美によるトークセッションも行われた。